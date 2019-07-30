أهم إنجازات انستغرام منذ انطلاق مسيرته

إسراء عبيدات

يعد تطبيق انستغرام من أشهر التطبيقات في الوقت الحالي، حيث يتيح للمستخدمين إلتقاط الصور والفيديوهات وإضافة التأثيرات عليها ومشاركتها في مجموعة متنوعة من خدمات الشبكات الاجتماعية وشبكة إنستغرام نفسها، وساهم أيضًا في تنمية بعض المشاريع سواء للأفراد أو للشركات عن طريق التسويق المجاني.

البداية

أطلق مطوري انستغرام Kevin Systrom وMike Krieger التطبيق في أكتوبر 2010 وهو مستحوذ حالياً من فيسبوك. وفي بدايته كان التطبيق يدعم أجهزة iOS وفي عام 2012 تم إتاحته على أندرويد .

أما بالنسبة لعدد المستخدمين حصل التطبيق في السنة الأولى على مليون مستخدم. ثم نما في السنة الثانية بنسبة 500% ليصل إلى 5 ملايين مستخدم. وفي السنة الثالثة تخطى الـ 30 مليون مستخدم بعد إطلاق المنصة على أندرويد.

أهم ما حدث عام 2010

بدأت القصة في مارس 2010 عندما حصل أحد مطوري التطبيق على تمويل أولي بقيمة مبلغ 500 ألف دولار من Baseline Ventures و Andreessen Horowitz وأطلق تطبيق يطلق عليه Burbn حيث نشره بين الاصدقاء فقط وكان يعتمد على الموقع الجغرافي.

وفي يوليو من العام نفسه بدأ المطورين مشاركة الصور على فيس بوك ، فليكر، و غيرها من المواقع وهي عملية كان يصعب القيام بها عبر الهواتف المحمولة آنذاك.

وفي أكتوبر من 2010 أطلق الشريكان تطبيق انستغرام على هاتف آيفون واستخدمه 80 شخص فقط ، وبعد 10 أيام وصل عدد المستخدمين 10 آلاف مستخدم .

كان يهدف التطبيق في بدايته إلى :

1. صنع صور جميلة وإضافة الفلاتر عليها

2.إمكانية نشر الصور على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي

أهم ما حدث عام 2011

1. في فبراير وصل عدد المستخدمين إلى 1.75 مليون وتم نشر أكثر من 300 ألف صورة يومياً

2.حصول الشركة على تمويل بقيمة 7 مليون دولار

3. نما عدد المستخدمين في يوليو من العام نفسه ليصل إلى 6 مليون وتم مشاركة أكثر من 100 مليون صورة

أغسطس 2011 تم إضافة فلاتر جديدة

4. وفي أكتوبر من العام نفسه مضت سنة على الإنطلاق ووصل عدد المستخدمين إلى نصف مليون مستخدم جديد يومياً

5. وفي نوفمبر بدأت الشركة في الطموح لتصل إلى قيمة 20 مليون دولار

أهم ما حدث عام 2012 :

وصل قيمة الشركة إلى 500 مليون دولار بعد ضخ 50 مليون دولار إضافي وتجاوز عدد المستخدمين الـ 30 مليون وتم الكشف عن نسخة أندرويد.

أهم ما حدث عام 2013:

أصبح التطبيق يدعم إمكانية التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو بشكل أفقي. كذلك إضافة خاصية المثبت البصري Cinema من خلال الكاميرا الأمامية في الجهاز حيث كانت مقتصرة سابقا على الكاميرا الخلفيه فقط.

وفي هذا العام تم الحدث الأكبر وهو الاندماج الكلي مع فيسبوك.

أهم ما حدث عام 2014

تجاوز التطبيق عتبة الـ 300 مليون مستخدم .

أهم ما حدث عام 2015

قام التطبيق بإتاحة الإعلانات من خلال منصة power editor الخاصة بفيسبوك. حيث أصبحت الإعلانات المدفوعة الأجر حاجة ملحة لأصحاب المتاجر والشركات .

أهم ما حدث عام 2016

أهم ما أطلقته انستغرام هذا العام شعارها الجديد. حيث تم تغيير الشعار من الكاميرا إلى التدرج الأرجواني، وعملت أيضًا على تغيير خوارزميات التطبيق .

أهم ما حدث عام 2017

عمل التطبيق هذا العام على إمكانية إضافة فلتر الوجه عن طريق الكاميرا و إطلاق ميزة نشر القصص التي تختفي بعد 24 ساعة.

أهم ما حدث عام 2018

أطلق التطبيق ميزة IGTV ومحادثات الفيديو ضمن الرسائل الخاصة. كذلك أتاح ميزة استطلاعات الرأي ، و إضافة الملصقات التعبيرية التي يمكن استخدامها في الأسئلة.

أهم ما حدث عام 2019

أهم ما يقوم به التطبيق العام الحالي هو ميزة إخفاء عدد الإعجابات على الصور وتم اختبار هذه الميزة في 6 دول حتى الآن .

يعتبر انستغرام من أنجح منصات التواصل الاجتماعي لأنه عمل على ما يحبه الناس وهو التقاط الصور في لحظات معبرة عن ذكرياتهم بأسلوب بسيط ومميز. و قام التطبيق بخلق وظيفة " المؤثر" حيث يصبح شخص عادي من المجتمع من المؤثرين على هذه الشبكة ويصل إلى شهرة ويستعين به من لديهم ماركات أو أصحاب المحلات لتسويق منتجاتهم ، وكذلك ساهمت في نجاح وشهرة الشركات الكبيرة عن طريق نشر إنجازاتهم عن طريق التطبيق.