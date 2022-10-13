أهم عملات رقمية لها مستقبل يجب أن تعرفها

هناك عملات رقمية لها مستقبل تستطيع استخدامها في التداول، وقد يحالفك الحظ وتحصل على ثروة لم تكن في حسبانك، وكلما كانت العملة رخيصة ومستقبلها مضمون في عالم الأعمال الافتراضية، كلما كانت فرصتك في النجاح مضمونة بنسبة كبيرة، وحتى تتعرف على أنواع تلك العملات لابد لك من قراءة ما يلي.

أهم عملات رقمية لها مستقبل

بخصوص العملات الافتراضية التي يتنبأ لها الكثيرون بالازدهار عدة عملات بعضها جديد، وبعضها معروف منذ سنوات عديدة، ومن بين تلك العملات ما يلي:

1- Ethereum - ETH

أفضل عملة رقمية لها مستقبل هي Ethereum، وهي معروفة للغاية في عالم التداول بعد عملة البتكوين، وعملتها اختصارها ETH، ولا نبالغ عندما نصفها بأنها من أقوي العملات الرقمية، وقد تم طرح تلك العملة تحديدًا عام 2013م، وكان الهدف منها إبرام العقود بين طرفين بشكل موثق دون وسيط.

أما عن مبتكر الأيثريوم فهو فيتاليك بوتيرين، ولكنه اعتمد على تطوير منصته من خلال قاعدة جماهرية من مستخدمي الأنترنت خلال عام 2014م، ومع بداية عام 2015 تمكن فيتاليك من تشغيل منصته.

وبالنسبة لخطوات الحصول على الأيثريوم فهي بسيطة للغاية، يمكنك شرائها من المحافظ الإلكترونية، أو شراء بعضها من خلال منصات التداول المعروفة، أما عن الفرق بينهما فأن الطريقة الأولى تسمح لك بشراء العملة والتداول بها بخاصية ند لند، بما يعني عدم وجود وسيط بينكما.

والطريقة الثانية تتمثل في وجود جهة غير رسمية لكنها مسئولة عن حماية عملاتك الرقمية الأيثريوم حتى تصل إلى محفظتك بأمان، وبعدها تتولى أنت حمايتها، وحق التصرف فيها، وتلك الجهة تفعل ذلك مقابل نسبة بطبيعة الحال.

والموقع الخاص بتلك العملة يمكنك الوصول إليه من هنا.

2- Decentraland - MANA

هذه ليست عملة، ولكنها عبارة عن موقع افتراضي على شبكة الإنترنت يشبه الألعاب، وفيه يقوم المشترك بالدخول إلى الموقع الرسمي إليه، ثم ربط محفظته الإلكترونية بالموقع، ومن ثَم يباشر بشراء قطع أراضي وهمية عليه.

وعملة هذا الموقع هي Mana، أما عن كيفية حصولك على هذه العملة فإما بشرائها بمبالغ حقيقية، أو بمبادلة بعض العملات الرقمية مثل الإيثريوم بالمانا، وطريقة الحصول على أرباح من Decenterland تتم ببيع تلك الأراضي التي تمتلكها عند ارتفاع سعرها.

3- The Sandbox - SAND

تشبه كثيرًا ديسنترلاند، حيث أن الساند بوكس من ضمن المشاريع التي تندرج تحت مسمى أراضي الميتافيرس، وهي تتلخص في شرائك قطع أرض، ثم تصنيع وتصميم ما يتم إضافته عليها من واقع خيالك.

وتلك القطع التي تمتلكها معروفة برموز غير مسموح باستبدالها، بمعنى أنها مملوكة لك بشكل فعلي وكأنك تملك عقد ملكيتها بالفعل، وسعر قطع الأرض يختلف ما بين قطعة وأخرى حسب مساحتها، وكذلك حسب قربها من الخدمات والبرندات.

ويقال أن سعر القطعة الواحدة من هذا الساند بوكس تساوي ثروة، ويستثمر فيها كثير من الأشخاص المستثمرين، وكذلك بعض الشركات التي سوف تلاحظ وجود لوجو كل منها فوق كل قطعة مملوكة لهم.

ويعتبر عالم الـ sandbox الافتراضي من أفضل العملات الرقمية للاستثمار على المدى البعيد، وأنها حرفيًا واحدة من أفضل العملات الرقمية التي لها مستقبل في عالم الإنترنت.

4- Theta Network - THETA

تعتبر شبكة الثيتا أرخص عملة رقمية لها مستقبل حيث لا يزيد سعرها الحالي عن 1.06 دولار، وهي تشبه منصة لعرض مقاطع الفيديو بشكل أكثر حرفية، وفي ذات الوقت لا يكلف المستخدم شيء، ويأخذ من الشركة التي تعرض فيديوهاتها مقابل نقدي بسيط.

والعملة الرسمية للثيتا هي Theta، ويستطيع الشخص الحصول على تلك العملات من خلال مشاهدة ومشاركة الفيديوهات التي تعرض من خلال تلك الشبكة، ولا يمكنه مشاركتها مع نفسه، لأن المنصة قادرة على ضبط احتيال بعض المستخدمين.

5- WAX - WAXP

بخصوص الواكس فهو عبارة عن موقع كبير تشترك فيه كثير من منصات الألعاب الشهيرة، وكثير من الأشخاص، وموقعهم اسمه Atomic Hub، أما عن عدد الأكونتات المشتركة في واكس فهي تُقدر بنحو 6 مليون أكونت، وجميعهم لديهم محافظ إلكترونية.

ومن خلال هذا الموقع يكون الشخص قادرًا على بيع أو شراء كثير من شخصيات تلك الألعاب، وبيعها بعملة WAXP، والتي تم حصر قيمتها السوقية الكلية بما يزيد عن 100 مليون دولار تقريبًا، لهذا السبب تحديدًا تعد من أفضل العملات الرقمية للتخزين نظرًا لارتفاع قيمتها السعرية الملحوظ حاليًا، وعلى المدى البعيد سيكون لها شأن آخر بين بقية العملات على الرغم من كونها أرخص العملات الرقمية.

6- Polkadot - DOT

تعتبر عملة الـ DOT من أرخص العملات الرقمية، وكان الهدف منها في البداية تحقق التوسيع اللازم في شبكات البلوكشين بشكل آمن، وكانت تلك فكرة غافن وود.

ومن أهم مميزات استخدام الـPolkadot إمكانية إنشاء مجتمع من البلوكشين من أول خطوة بشكل سلس وبسيط، وهو ما يعرف باسم SupstrateK.

7- Flow - FLOW

كانت البداية عام 2017م عندما حاول فريق CryptoKitties ابتكار منصة تدعم التوسع الآمن لمختلف التطبيقات والألعاب الرائجة، وباءت أكثر من محاولة بالفشل، مما دفعهم لإنشاء منصة بأنفسهم اسمها Flow، وعملتها تحمل نفس اسمها.

وبالفعل نجحت المنصة، وتمكنت من اكتساب شراكة جهات هامة من مطوري الألعاب الشهيرة، والمؤسسات الناشئة حديثًا، وكذلك رغبةً من فريق CryptoKitties في الحد من التضخم المالي الذي يحيط بالعملة فقد سمحوا بدخول العملة للمحافظ الإلكترونية دون رسوم، بالإضافة إلى ضرورة التطوير أو الاستفادة من التحديثات الجديدة للتطبيقات التفاعلية والألعاب الرائجة فقط بعملة flow.

ويتنبأ المحللون لتلك العملة تحديدًا بمستقبل كبير لذلك تم ضمها لقائمة عملات رقمية لها مستقبل، أو بمعنى أصح أفضل عملات رقمية رخيصة لها مستقبل، حيث أنه يسهل عليكم الحصول علي flow من منصة بينانس الرقمية الداعمة لها.

وحتى ينجح المطورون في زيادة تشفير تلك العملة فهم يفكرون جديًا في عمل منتجات يستطيع الأشخاص شرائها بتلك العملة، على أن تكون تلك المنتجات لها مستقبل مادي ملموس في المستقبل.

ووصل سعر الـflow فيما مضى نحو 39 دولار كان هذا تحديدًا في أوائل عام 2021م، والآن قُدرت بـ 1.6 دولار أمريكي، أما عددها فقد وصل إلى مليار ونحو 365.946.679 عملة.

8- ApeCoin - APE

تنبأ لها الكثيرون بزيادة رهيبة في سعرها في المستقبل، ومن ضمن قائمة عملات رقمية لها مستقبل نجد أن الآب كوين تتصدر المركز الثالث، حيث أن العملات الرقمية الجديدة يبلغ عددها الآلاف، ومعنى أن تكون تلك العملة عليها إقبال هكذا في الشراء حاليًا فهذا يشير إلى ازدهارها في الغد القريب.

ويُذكر أنه في مارس عام 2022م أعلنت منصة بينانس عن طرح عملة ape coin بنظام 3 أزواج، ومباشرةً بعد فتح التداول فوجئ المستثمرون بارتفاع سعرها خلال لحظات لا تذكر إلى ما يقرب من 28 دولار للعملة الواحدة، ثم استمرت في الصعود حتى قيل أنها ارتفعت بنسبة 4000%.

9- Gala - GALA

تعتبر GALA واحدة من عملات رقمية لها مستقبل، ليس لسعرها الرخيص فقط، بل لأنها تهدف لتطوير مجموعة ألعاب GALA، حيث يتمكن الشخص من تطوير لعبته بشراء رموز غير قابلة للاستبدال، وإضافة مزيد من التحديثات والأدوات بشكل يضفي على اللعب إثارة أكثر ومتعة.

وكانت بداية إطلاق تلك العملة عام 2020م، وكان سعرها لا يتخط وقتها 0.0015، لكن بعدها استمرت في الانخفاض مما دفع مؤسسوها لمحاولة انقاذها بأن اقاموا حدث تنافسي بين عدد كبير من اللاعبين من ضمنهم الفريق المؤسس، وهذا الأمر اشترك فيه نحو 1200 شخص، وساعد في ارتفاع سعر العملة بشكل ملحوظ بعدها.

10- Ripple - XRP

أما عملة الريبل فهي من العملات الافتراضية الواعدة أيضًا، والجميع يشهد لها أنها من عملات رقمية لها مستقبل بالفعل، أما عن مؤسس تلك العملة فهو ليس شخصًا واحدًا بل شخصين هما: جيد ماكالب، وكريس لارسن، وكان ذلك تحديدًا عام 2012م.

ويهدف مشروع الريبل في تسهيل أمور التحويلات المالية بعملتها بحيث لا يتخط الأمر عدة ثوان، والرسوم أقل بكثير مما يطلبه مشروع البتكوين عند تحويل واستقبال المال.

وما لا تعرفه عن عملة الريبل أنها لا يمكن تعدينها، أما عن كيفية الحصول عليها فهذا يتم من خلال شرائها من سوق العملات الرقمية بالطريقة التقليدية، ولن يكون استثمارك فيها خاسرًا لأنها تتقلد المنصب الـ8 بين العملات الرقمية الشهيرة.

مما سبق يمكننا استخلاص أن عملات رقمية لها مستقبل وليست شيء وهمي، بل الموضوع مؤكد بالفعل، وكثير من الأشخاص يستخدمونها بالفعل، لكن بشكل عام ننصحكم بعدم المبالغة في الاستثمار بها لأن سعرها ليس ثابت، وقد يخسر الشخص كل ما يملك في لمح البصر لا قدر الله.