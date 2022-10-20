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أهم 7 أشياء تم الكشف عنها في جيتكس جلوبال 2022

محرر البوابة

محرر البوابة

منشور 20 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 08:54
أهم 7 أشياء تم الكشف عنها في جيتكس جلوبال 2022
فيما يلي أهم 7 أشياء مثيرة للاهتمام تم الكشف عنها خلال المعرض الذي استمر خمسة أيام!

جيتكس جلوبال، معرض التكنولوجيا الذي يقام في دبي كل عام منذ عام 1996، تطور كأحد المنتديات العالمية الرائدة للتكنولوجيا والرقمنة، وجذب جمهورًا واسعًا، لا سيما من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

أقيم معرض جيتكس جلوبال في أكبر نسخته على الإطلاق في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر 2022، في مركز دبي التجاري العالمي، مع 5000 شركة موزعة على 26 قاعة و 2 مليون قدم مربع من مساحة العرض. يمثل فرق الحجم ارتفاعًا مذهلاً بنسبة 25٪ على أساس سنوي، يتجاوز الحد الأقصى للمكان.

فيما يلي أهم 7 أشياء مثيرة للاهتمام تم الكشف عنها خلال المعرض الذي استمر خمسة أيام!

أهم 7 أشياء تم الكشف عنها في جيتكس جلوبال 2022

1. تاكسي بدون سائق


عرضت هيئة الطرق والمواصلات سيارات أجرة ذاتية القيادة. من المقرر أن تبدأ سيارات الأجرة Cruise Origin في تقديم خدماتها على طرق دبي العام المقبل، مما يجعل دبي واحدة من أولى المدن التي تضم سيارات ذاتية القيادة في خيارات النقل الخاصة بها، باستثناء عدد قليل من المدن في الولايات المتحدة.

2. روبوت التسليم

لقد أثبت روبوت التوصيل هذا شعبيته في المطارات في سينسيناتي وروما، حيث يجلب الوجبات والمواد المعفاة من الرسوم الجمركية للمسافرين الذين ينتظرون.

يمكن للشركات الاشتراك في روبوتات التوصيل وتخصيصها لتشمل التبريد أو التدفئة للحفاظ على الأطعمة والمشروبات في درجة الحرارة الصحيحة. يمكن للروبوتات المستقلة بالكامل نقل البقالة والأشياء إلى الرصيف.

3. بيلبوت

قد يسمح PillBot، الذي أنشأته شركة Endiatx التجارية للمرضى بإجراء التنظير الداخلي من منازلهم المريحة! الحبة الروبوتية المصنوعة من البولي كربونات، والتي تنفث الماء في ستة اتجاهات مختلفة عند ابتلاعها، ستسمح للطبيب بالتحقق عن بعد من داخل المريض من خلال مكالمة افتراضية. وفقًا لمنشئيها، فإن التكنولوجيا لديها القدرة على إحداث ثورة في الرعاية الطبية وتخفيف الضغط الكبير على نظام الرعاية الصحية. الحبة ميسورة التكلفة بشكل لا يصدق بسعر 35 دولارًا ويجب أن تعمل فقط لمدة 5-10 دقائق لتزويد الأطباء بنظرة خاطفة جيدة داخل المعدة. سوف تتدفق بشكل طبيعي عبر جسم الإنسان. تدعي توري أنها استهلكت في السابق 15 حبة من الحبوب لأغراض البحث.

يأمل بيل ديكسون، مدير العمليات في شركة EndiaTX ، في طرح الجهاز في السوق خلال السنوات الثلاث المقبلة ، على الرغم من حقيقة أنه لا يزال في مرحلة التطوير.

4. أميكا روبوت

هو الروبوت الأكثر تقدمًا في العالم على شكل إنسان ، ويمثل أحدث تقنيات الروبوتات البشرية. تم تطوير الجهاز الذي يشبه Android المعروض في معرض اتصالات في جيتكس خصيصًا كمنصة لتطوير تكنولوجيا الروبوتات في المستقبل. Ameca هي المنصة المثالية للبشر للتفاعل بين الإنسان والروبوت ، وتقليد السلوكيات البشرية والتعلم من خلال الذكاء الاصطناعي.

5. السيارات الطائرة

تم عرض أول رحلة لسيارة طيران في جيتكس جلوبال 2022 في دبي. أقلعت السيارة الكهربائية الصينية المصنعة من قبل Xpeng والمسماة eVTOL X2 من Skydive Dubai.

استغرقت الرحلة التجريبية الأولى 90 دقيقة وأشرف عليها غرفة تجارة دبي الدولية. تتميز السيارة الطائرة eVTOL X2 ليس فقط بقدرتها على الطيران ، ولكن أيضًا بأنها صديقة للبيئة حيث أن انبعات من ثاني أكسيد الكربون أثناء الطيران هي صفر تماما. 

6. قفاز الألعاب


أظهرت B-Horizon GmbH ثورة جديدة للعديد من تطبيقات B-Neo، وهو نظام الاستشعار الثوري الخاص بها. يتمثل ذلك في عرض قفاز الألعاب B-Neo المزود بأجهزة استشعار ذكية مدمجة ، والذي من المتوقع أن يوفر نبضات جديدة لمشهد الألعاب المتواصل والمتزايد. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم عرض تطبيقات فريدة في مجال السيارات والمنزل الذكي والرعاية الصحية.

7. روبوت المراقبة Swiss-Mile

يمكن لهذا الرفيق رباعي الأرجل اجتياز أصعب التضاريس بسرعة تصل إلى 20 كيلومترًا في الساعة. يمكن أن يقف على قدمين في وضع الإنسان ويمكن استخدامه تجاريًا للمراقبة وتفتيش المباني على نطاق واسع والبحث والإنقاذ. يمكنها نقل ما يصل إلى 100 كجم وهي مثالية لعمليات التسليم في الميل الأخير. كما أنها مقاومة للماء حتى عمق متر واحد وبطارية تدوم حتى عشر ساعات. تبلغ تكلفة بناء الروبوت حوالي 200000 دولار.

كلمات دالة:جيتكس جلوبالجيتكسدبيتكنولوجيا

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