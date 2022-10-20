جيتكس جلوبال، معرض التكنولوجيا الذي يقام في دبي كل عام منذ عام 1996، تطور كأحد المنتديات العالمية الرائدة للتكنولوجيا والرقمنة، وجذب جمهورًا واسعًا، لا سيما من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

أقيم معرض جيتكس جلوبال في أكبر نسخته على الإطلاق في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر 2022، في مركز دبي التجاري العالمي، مع 5000 شركة موزعة على 26 قاعة و 2 مليون قدم مربع من مساحة العرض. يمثل فرق الحجم ارتفاعًا مذهلاً بنسبة 25٪ على أساس سنوي، يتجاوز الحد الأقصى للمكان.

فيما يلي أهم 7 أشياء مثيرة للاهتمام تم الكشف عنها خلال المعرض الذي استمر خمسة أيام!

أهم 7 أشياء تم الكشف عنها في جيتكس جلوبال 2022

1. تاكسي بدون سائق

It’s day one of #Gitex2022 in #Dubai and we have a first look at the Cruise Origin driverless taxi due to hit the streets of the UAE from 2023. They will become a familiar sight on the roads with thousands more due by 2030 ⁦@TheNationalNews⁩ pic.twitter.com/XszhfnJgAU — Nick Webster (@NickWebster75) October 10, 2022



عرضت هيئة الطرق والمواصلات سيارات أجرة ذاتية القيادة. من المقرر أن تبدأ سيارات الأجرة Cruise Origin في تقديم خدماتها على طرق دبي العام المقبل، مما يجعل دبي واحدة من أولى المدن التي تضم سيارات ذاتية القيادة في خيارات النقل الخاصة بها، باستثناء عدد قليل من المدن في الولايات المتحدة.

2. روبوت التسليم

لقد أثبت روبوت التوصيل هذا شعبيته في المطارات في سينسيناتي وروما، حيث يجلب الوجبات والمواد المعفاة من الرسوم الجمركية للمسافرين الذين ينتظرون.

Check out the semi-automatic delivery robot by get u go pic.twitter.com/HMKIfKaZQz — GITEX GLOBAL (@GITEX_GLOBAL) October 14, 2022

يمكن للشركات الاشتراك في روبوتات التوصيل وتخصيصها لتشمل التبريد أو التدفئة للحفاظ على الأطعمة والمشروبات في درجة الحرارة الصحيحة. يمكن للروبوتات المستقلة بالكامل نقل البقالة والأشياء إلى الرصيف.



3. بيلبوت

قد يسمح PillBot، الذي أنشأته شركة Endiatx التجارية للمرضى بإجراء التنظير الداخلي من منازلهم المريحة! الحبة الروبوتية المصنوعة من البولي كربونات، والتي تنفث الماء في ستة اتجاهات مختلفة عند ابتلاعها، ستسمح للطبيب بالتحقق عن بعد من داخل المريض من خلال مكالمة افتراضية. وفقًا لمنشئيها، فإن التكنولوجيا لديها القدرة على إحداث ثورة في الرعاية الطبية وتخفيف الضغط الكبير على نظام الرعاية الصحية. الحبة ميسورة التكلفة بشكل لا يصدق بسعر 35 دولارًا ويجب أن تعمل فقط لمدة 5-10 دقائق لتزويد الأطباء بنظرة خاطفة جيدة داخل المعدة. سوف تتدفق بشكل طبيعي عبر جسم الإنسان. تدعي توري أنها استهلكت في السابق 15 حبة من الحبوب لأغراض البحث.

Ever heard of a robotic pill? This is one of the cool technologies on display at @GITEX_GLOBAL. Manufactured by the Silicon Valley-based company @endiatx, the PillBot could allow people to have an endoscopy from the comfort of their homes!#GITEXGLOBAL https://t.co/hJ3HmLdLSP pic.twitter.com/9prYeBcioJ — Khaleej Times (@khaleejtimes) October 14, 2022

يأمل بيل ديكسون، مدير العمليات في شركة EndiaTX ، في طرح الجهاز في السوق خلال السنوات الثلاث المقبلة ، على الرغم من حقيقة أنه لا يزال في مرحلة التطوير.

4. أميكا روبوت

Meet Robot Ameca at Etisalat's Exhibition! pic.twitter.com/5PTfLCcvPP — GITEX GLOBAL (@GITEX_GLOBAL) October 14, 2022

هو الروبوت الأكثر تقدمًا في العالم على شكل إنسان ، ويمثل أحدث تقنيات الروبوتات البشرية. تم تطوير الجهاز الذي يشبه Android المعروض في معرض اتصالات في جيتكس خصيصًا كمنصة لتطوير تكنولوجيا الروبوتات في المستقبل. Ameca هي المنصة المثالية للبشر للتفاعل بين الإنسان والروبوت ، وتقليد السلوكيات البشرية والتعلم من خلال الذكاء الاصطناعي.

5. السيارات الطائرة

تم عرض أول رحلة لسيارة طيران في جيتكس جلوبال 2022 في دبي. أقلعت السيارة الكهربائية الصينية المصنعة من قبل Xpeng والمسماة eVTOL X2 من Skydive Dubai.

استغرقت الرحلة التجريبية الأولى 90 دقيقة وأشرف عليها غرفة تجارة دبي الدولية. تتميز السيارة الطائرة eVTOL X2 ليس فقط بقدرتها على الطيران ، ولكن أيضًا بأنها صديقة للبيئة حيث أن انبعات من ثاني أكسيد الكربون أثناء الطيران هي صفر تماما.

6. قفاز الألعاب

Gaming glove with innovative sensors system from B-Horizon pic.twitter.com/ppFkOA1InT — GITEX GLOBAL (@GITEX_GLOBAL) October 14, 2022



أظهرت B-Horizon GmbH ثورة جديدة للعديد من تطبيقات B-Neo، وهو نظام الاستشعار الثوري الخاص بها. يتمثل ذلك في عرض قفاز الألعاب B-Neo المزود بأجهزة استشعار ذكية مدمجة ، والذي من المتوقع أن يوفر نبضات جديدة لمشهد الألعاب المتواصل والمتزايد. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم عرض تطبيقات فريدة في مجال السيارات والمنزل الذكي والرعاية الصحية.

7. روبوت المراقبة Swiss-Mile

It’s day two of #Gitex2022 and we’re taking a look at the robots on show, this industrial surveillance robot by Swiss-Mile can carry up to 100kg, work underwater, climb and move at 20kmph - perfect for search and rescue operations or building assessments ⁦@TheNationalNews⁩ pic.twitter.com/VoyCECPLnU — Nick Webster (@NickWebster75) October 11, 2022

يمكن لهذا الرفيق رباعي الأرجل اجتياز أصعب التضاريس بسرعة تصل إلى 20 كيلومترًا في الساعة. يمكن أن يقف على قدمين في وضع الإنسان ويمكن استخدامه تجاريًا للمراقبة وتفتيش المباني على نطاق واسع والبحث والإنقاذ. يمكنها نقل ما يصل إلى 100 كجم وهي مثالية لعمليات التسليم في الميل الأخير. كما أنها مقاومة للماء حتى عمق متر واحد وبطارية تدوم حتى عشر ساعات. تبلغ تكلفة بناء الروبوت حوالي 200000 دولار.