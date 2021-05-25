تعيش المملكة العربية السعودية مرحلة من التطور عاماً بعد عام في جميع القطاعات، لكن في الآونة الأخيرة شهدت المملكة طفرة في انتشار شركات العقارات، وذلك بسبب تطور أساليب الهندسة وزيادة عدد السكان، حتى أصبحت المملكة أكبر سوق للمقاولات في الشرق الأوسط.

وبحسب شركة نايت فرانك، ظهر على سوق العقارات في المملكة العربية السعودية أولى علامات التعافي بعد جائحة فيروس كورونا، حيث ارتفع نشاط الرهن العقاري بنسبة 38٪ في 12 شهرًا حتى فبراير 2021، و60٪ زيادة في تراخيص الاستثمار الأجنبي بين الربع الرابع 2019 والربع الرابع 2020.

وهنا نذكر أهم 9 شركات مقاولات في السعودية

1. مجموعة بن لادن

هي مجموعة شركات سعودية تعتبر من أكبر شركات المقاولات في العالم العربي وفي العالم اجمعه بإيرادات تقدر ب 5 مليارات دولار.قام الملك عبدالعزيز المعلم بمنح محمد بن لادن عام 1950 شرف توسعة المسجد النبوي في المدينة المنورة وقد امتد العمل بهذه التوسعة إلى عهد الملك سعود بن عبد العزيز وانتهى بنجاح تام. وفي العام 1989 تم تأسيس مجموعة بن لادن السعودية، وقد توسعت أعمال الشركة لتشمل الطرق والمنشآت المتنوعة والمشاريع الحيوية والتي تشرفت مجموعة بن لادن السعودية بتنفيذها على أكمل وجه، كما تضم المجموعة العديد من الفروع في جميع أنحاء العالم مما عزز مكانتها كشركة رائدة للإنشاءات في الشرق الأوسط.









2. شركة الكفاح للمقاولات



هي شركة استثمارية رائدة تأسست في عام 1970 لتقود عددًا من الاستثمارات في مجموعة واسعة من القطاعات مثل المقاولات والحلول الإنشائية والتطوير العقاري وحلول الأعمال والتمويل والمنتجات الورقية . تتعدد مشاريع الشركة في المملكة مثل، مجمع بتروكيماويات، مدينة رأس الخير الصناعية، الجبيل الصناعية.















3. شركة الخضري:

هي شركة مساهمة سعودية تأسست على يد عبد الله عبد المحسن الخضري عام 1965 . كانت في البداية مؤسسة في عرعر بمنطقة الحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية باسم مؤسسة عبد الله عبد المحسن الخضري للقيام بأعمال المقاولات العامة، وبعد ذلك طورت أعمالها وفتحت فرع المؤسسة بالدمام بالمنطقة الشرقية، وقد تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عام 2009 ، وتقدر القيمة السوقية للشركة بنحو 570 مليار دولار، وهي تعتبر من أكبر الشركات في السوق السعودي، مما جعلها تفوز بتنفيذ العقود الضخمة من وزارة التعليم، وتسيطر هذه الشركة على ما يقارب 95% من المشاريع الحكومية في المملكة.







4. "دريك آند سكل انترناشونال"

هي شركة عالمية رائدة في تقديم محفظة متكاملة من الحلول والخدمات عالية المستوى لتنفيذ أبرز المشاريع المرموقة في العالم، وتعمل في ستة قطاعات رئيسية تتمثل في قطاع الهندسة وقطاع الإنشاء وقطاع السكك الحديدية وقطاع النفط والغاز وقطاع معالجة المياه ومياه الصرف الصحي.

تقدم الشركة أعلى معايير الجودة العالمية عبر كافة العمليات التشغيلية المتمحورة من خلال توفير أحدث أنظمة التصميم والهندسة المتكاملة وأفضل حلول تحسين الكفاءة التشغيلية لضمان تنفيذ كبرى مشاريع تطوير البنى التحتية ومعالجة مياه الصرف الصحي والهندسة الميكانيكية والكهربائية والصحية والمياه والطاقة.

وتواصل الشركة جاهدة الحفاظ على موقع الصدارة ضمن الأسواق المتخصصة استناداً إلى منهجية ديناميكية قائمة على ثلاثة دعائم أساسية تتمثل في الكوادر البشرية والابتكار والشغف.

كما أن الشركة تسير بخطى ثابتة باتجاه توسيع نطاق حضورها الدولي القوي ودفع مسيرة النجاح والتميز المستمرة منذ ما يزيد عن 4 عقود من الزمن.



فازت الشركة بالعديد من العقود التي تبلغ قيمتها 5 مليار دولار.















هي شركة عائلية مقرها الرياض يترأس مجلس إدارتها عبد الله بن يعقوب الرشيد وهي إحدى أكبر شركات المقاولات السعودية وقد نفذت مشاريع ضخمة مثل مشروع السياج الحدودي الأمني لوزارة الداخلية الذي بدأت به عام 2009. كذلك قدمت الشركة عام 2010 عقد بناء سكة الحديد بين الشمال والجنوب بقيمة 750 مليون دولار، مع تنفيذ بناء 5 محطات قطار بمبلغ 420 مليون دولار.







6. شركة السيف للمقاولات الهندسية



هي إحدى أكبر شركات المقاولات السعودية والشرق أوسطية وأقدمها. يبلغ عدد الموظفين فيها قرابة 20 ألف شخص، وتعتبر مجموعة السيف من المجموعات الرائدة في المملكة والشرق الأوسط منذ تأسيسها عام 1951. من أهم انجازاتها: بناء برج المملكة في الرياض، و برج السراب في قطر، برج جويل توين في مرسى دبي، كذلك عملت على بناء استاد رياضي تابع لشركة أرامكو السعودية، وهي إحدى الشركات المتميزة التي تمارس نشاطاتها بفاعلية في أسواق المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين ولبنان ودبي، وتعمل أيضًا مع شركات متحالفة معها في كل من باريس ولندن.









7. شركة الفوزان للتجارة والمقاولات

هي شركة سعودية رائدة في مجال البناء والتشييد وإدارة المشاريع الإنشائية والمعمارية الضخمة. تأسست الشركة في عام 1974م، وتنامت مع مرور الزمن من خلال عملها على مشاريع مختلفة الحجم ومتفاوتة التعقيد، إلى أن احتلت اليوم المركز الثاني عشر بين المائة شركة الأكثر نموًا في المملكة العربية السعودية.















8. العراب للمقاولات:

هي شركة مقاولات عامة سعودية ١٠٠٪ مساهمة مقفلة وهي إحدى شركات مجموعة الراجحي القابضة، تتميز بحضور واسع وفاعل عبر مشاريعها ومكاتبها على امتداد المملكة. بدأت شركة العراب نشاطها في عام 1983، وتعمل حاليا على أكبر مشاريع البنى التحتية في السعودية وأصبحت مصنفة من الشركات الكبرى على مستوى الخليج والعالم، بدأت الشركة بتنفيذ مشروع قطار الحرمين الذي يربط بين مكة المكرمة والمدينة عبر مدينة جدة بتكلفة 14 مليار دولار.



يوجد للشركة فروع في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية

















تأسست شركة الحربي للتجارة والمقاولات عام 1965 ومقرها الرياض وتنشط في مجال الإنشاءات والتجارة نمت بشكل مطرد ومواز لتطور صناعة الإنشاءات في المملكة. قامت الشركة بالعديد من المشاريع المهمة أهمها: مشاريع البنى التحتية مثل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ومشاريع هندسة مدنية مثل ترقية مدرج مطار الكويت وأقنية صرف شمالي جدة وعقدا بقيمة 100 مليون دولار لبناء مستشفيات في مختلف أنحاء المملكة.







