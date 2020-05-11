أوبر تتكبد خسائر وصلت 2.9 مليار دولار في الربع الأول بسبب وباء كورونا

أعلنت شركة أوبر عن تقريرها المالي للربع الأول من العام الجاري 2020 والذي كان محبطًا جدًا خاصة بعد تحسن النتائج المالية في العام الماضي، حيث تكبدت الشركة خسائر مالية وصلت 2.9 مليار دولار لتكون الأكبر لها منذ 3 أرباع مالية ماضية بسبب تراجع نشاطات المستخدمين مع انتشار وباء كورونا.

وتأتي هذه الخسائر بالرغم تحقيق إيرادات وصلت 3.54 مليار دولار وبنمو 14% عن نفس الفترة من 2019.

وبسبب فيروس كورونا المتفشي عالميًا، تراجعت أعمال خدمة مشاركة السيارات للشركة 3% بالمناطق المختلفة التي تقدم بها خدماتها حول العالم.

فيما حققت خدمة توصيل الطعام زيادة قدرها 54% بالربع الأول مقارنة مع نفس الفترة للعام الماضي، بسبب زيادة الطلب على خدمات التوصيل مع وجود قرارات الحجر المنزلي ومنع التجوال في العديد من المدن الرئيسية التي تعمل بها الخدمة.

ورغم أن قسم خدمات توصيل الطعام “أوبر ايتس” حقق زيادة 54% بالإجمالي العالمي، إلا أنه واجه مهمة صعبة في عدد من الأسواق حول العالم بينها منطقة الشرق الأوسط، حيث أعلنت الشركة قبل 4 أيام عن إيقاف خدمات توصيل الطعام في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

وصاحب هذا التراجع العالمي والخسائر الفادحة التي واجهاتها أوبر، الإعلان عن تسريح 3,700 موظفًا في قسم الدعم وخدمة العملاء.

كانت قيمة الحجوزات الإجمالية التي لاقتها أوبر وصلت 15.8 مليار دولار، كان نصيب الشركة منها إيرادات بقيمة 3.54 مليار دولار.

يُشار أن خسائر أوبر المالية كانت متوقعة بشكل كبير بسبب توقف معظم النشاطات اليومية للمستخدمين في المدن الرئيسية حول العالم.