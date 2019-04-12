أوبر تفصح عن طرح عام أولي مع تحذير من احتمال عدم تحقيق أرباح

قالت أوبر تكنولوجيز لخدمات نقل الركاب في إفصاح عن طرح عام أولي للشركة إن لديها 91 مليون مستخدم، لكن النمو يتباطأ وإنها ربما لا تحقق أرباحا على الإطلاق.

وتقدم الوثيقة أول صورة مالية شاملة عن الشركة التي تأسست قبل عشر سنوات والتي بدأت عملها بعد أن وجد مؤسسها صعوبة في ركوب سيارة أجرة في ليلة تساقطت خلالها الثلوج وغير الطريقة التي يتنقل بها معظم سكان العالم كثيرا.

ويؤكد الإفصاح على النمو السريع لأوبر في السنوات الثلاث الماضية لكنها أيضا يشدد على الكيفية التي أثرت بها سلبا سلسلة من الفضائح العامة وتزايد التنافس من الشركات المنافسة على خطط الشركة لجذب الركاب والاحتفاظ بهم.

كما يُلقي الإفصاح الضوء على إلى أي مدى تظل أوبر بعيدة عن تحقيق أرباح، مع تحذير الشركة من أنها تتوقع فيما يخص النفقات التشغيلية "زيادة كبيرة في المستقبل المنظور" وإنها "ربما لا تحقق ربحية".

وتكبدت أوبر خسائر 3.03 مليار دولار في 2018 من العمليات.

ويكشف الإفصاح الذي قدمته الشركة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن أوبر لديها في المتوسط 91 مليون مستخدم نشط شهريا على منصتيها، بما في ذلك خدمة نقل الركاب وخدمة توصيل الطعام (أوبر ايتس)، بنهاية 2018 وذلك ارتفاعا من 33.8 بالمئة من 2017، لكن النمو تباطأ من 51 بالمئة في السنة السابقة.

ولم تفصح أوبر عن أحدث أرقام لمستخدميها من قبل، وتشير الأرقام إلى حجم النشاط. وعلى الرغم من أن قاعدة مستخدمي أوبر تشمل عملاء خدمات أخرى وخدمة نقل الركاب، فإن الرقم يزيد خمسة أمثال تقريبا عن 18.6 مليون أعلنته منافستها ليفت.

وبلغت إيرادات أوبر في 2018 مبلغ 11.3 مليار دولار، بارتفاع نسبته نحو 42 بالمئة مقارنة مع 2017، لكن ذلك يقل عن وتيرة النمو البالغة 106 بالمئة التي سجلتها الإيرادات في السنة السابقة.

ولم تحدد أوبر حجم الطرح العام الأولي. وذكرت رويترز في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن أوبر تخطط لبيع ما قيمته عشرة مليارات دولار من الأسهم عند تقييم يتراوح بين 90 ومئة مليار دولار.

وأبلغ مصرفيون معنيون بالاستثمار في وقت سابق أوبر أن قيمتها قد تبلغ ما يصل إلى 120 مليار دولار.

وسيكون الطرح العام الأولي لأوبر الأكبر منذ طرح شركة التجارة الإلكترونية الصينية علي بابا القابضة في 2014، الذي جمع 25 مليار دولار.

وعلى الرغم من أن أوبر لم تعد تستهدف تقييما عند 120 مليار دولار في الطرح العام الأولي، فإن الوصول إلى ذلك التقييم فحسب سيُطلق منح بعض الأسهم المجانية للرئيس التنفيذي دارا خسروشاهي وبعض مسؤولي الشركة التنفيذيين.

وبعد تقديم أوبر للإفصاح العام، ستبدأ الشركة سلسلة من العروض التقديمية للمستثمرين، المعروفة باسم جولة ترويجية، والتي ذكرت رويترز أنها ستبدأ في 29 أبريل نيسان.

وتتجه الشركة صوب تسعير طرحها العام الأولي وبدء التداول في بورصة نيويورك في أوائل مايو .

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