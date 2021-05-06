"أوبر" تقلص خسائرها خلال الربع الأول من 2021

أعلنت شركة خدمات النقل الذكي الأمريكية أوبر مساء أمس الأربعاء استمرار معاناتها من جائحة فيروس كورونا المستجد، رغم تقليص خسائرها خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة كبيرة، بحسب ما نشرت "الألمانية".

وبلغت خسائر الشركة خلال الربع الأول 108 ملايين دولار مقابل خسائر بلغت حوالي 3 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

واستفادت الشركة خلال الربع الأول من بيع شركة تكنولوجيا القيادة الذاتية للسيارات أيه.تي.جي.

في الوقت نفسه استمرت معاناة النشاط الرئيسي لشركة أوبر حيث تراجعت إيراداته خلال الربع الأول بنسبة 65% سنويا.

وبشكل عام تراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول بنسبة 11% سنويا إلى 2.9 مليار دولار.

وقال دارا خسروشاهي الرئيس التنفيذي للشركة إنه راض على الأداء رغم التراجع الكبير في الإيرادات مشددا على أن نشاط الشركة تعافى بنسبة جيدة.

وأضاف "أوبر بدأت الانطلاق بكل قوتها مع زيادة عدد العملاء الذين عادوا للانتقال معنا، في الوقت الذي يواصلون فيه استخدام عروض التوصيل المتزايدة لدينا".