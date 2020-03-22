أوبر توقف خدمة التاكسي في السعودية حتى إشعار آخر بعد تفشي فيروس كورونا

قالت شركة أوبر، اليوم (السبت)، إنها ستوقف خيار «أوبر تاكسي» في السعودية حتى إشعار آخر، وذلك وفقاً للتوجيهات التي أعلنت عنها مؤخراً وزارة الداخلية السعودية لمواجهة فيروس كورونا «كوفيد 19»، مشيرة إلى أن جميع الخيارات الأخرى على التطبيق ستكون متوفرة للتنقل وتوصيل الطلبات عند الحاجة.

وأضافت شركة النقل التشاركي العالمية في البيان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «نحن ملتزمون بالمساعدة على الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19) في المجتمعات التي نوجد بها، وعلى تواصل مستمر مع هيئات الصحة العامة. وسنستمر باتباع إرشاداتهم وتعليماتهم».

وبحسب المعلومات الصادرة، فإن الشركة العالمية ستقوم بإيقاف خيار «أوبر تاكسي» على التطبيق، وفقاً لتوجيهات صادرة مؤخرا عن وزارة الداخلية حول تعليق عدد من أنشطة النقل، وذلك يضم تعليق نشاط سيارات الأجرة العامة، وتستثني التوجيهات نشاط نقل الأفراد عبر السيارات الخاصة المرخصة التي تتعاقد مع تطبيقات التوجيه.

وتطرقت المعلومات إلى أن خيارات «أوبر أكس» و«أوبر بلاك» و«أوبر كمفورت» و«وصل»، إضافة إلى خيار «أوبر أكس إل» متوفرة للتنقل عند الحاجة، في الوقت الذي أكدت المعلومات أن خدمة «أوبر ايتس» المختصة في توصيل الطعام والأكل لا تزال متوفرة في السعودية.

وكانت السعودية بدأت فجر السبت تطبيق قرار تعليق حركة النقل الجوي في الرحلات الداخلية، ووقف تنقلات سيارات الأجرة وكذلك وسائل النقل العام لمدة 14 يوماً، في سياق الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها من قبل الجهات الصحية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على «كوفيد - 19» ولضمان الصحة العامة.