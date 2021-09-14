أوبك: الطلب على النفط قد يرتفع بقوة في 2022

أصدرت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" تقريرها الشهري، وبينت من خلاله ثبات مستوى الطلب العالمي على النفط الخام في 2021 الشهر الماضي دون أي تغيير أي أنها سجلت 600 ألف برميل، موضحة أن الطلب على النفط في الربع الثالث من العام الجاري كان أكثر مرونة و بارتفاعات قوية.

تقرير أوبك الشهري

وبينت منظمة أوبك في تقريرها أن أنشطة التنقل والسفر تأثرت بشكل نسبي في ارتفاع خطر الإصابة بجائحة كورونا، حيث كانت معظم الحالات من متغير دلتا في المقام الأول، مما جعل الرؤية ضبابية على على توقعات الطلب على النفط في الربع الأخير من العام الجاري، و أيضًا أدى إلى تعديلات باتجاه النزول لتقديرات الربع الرابع من 2021. وأيضًا عدل الطلب على النفط في النصف الثاني من العام الجاري بانخفاض طفيف مما أثر بشكل جزئي على تأخير تعافي الطلب على النفط في النصف الأول من العام المقبل حيث يقدر الآن الطلب العالمي على النفط في 2021 بمتوسط 96.7 مليون برميل يوميا.

ووفق تقرير منظمة أوبك الشهري قد يرتفع الطلب على النفط بقوة في 2022 ، بنحو 4.2 مليون برميل يوميا أي أعلى بنحو 0.9 مليون برميل يوميا مقارنة بتقييم الشهر الماضي

وأيضًا قد تشهد أنواع الوقود المختلفة انتعاشاً أقوى من المتوقع، حيث تشير ترجيحات إلى أن يصل الطلب على النفط في 2022 إلى 100.8 مليون برميل في يوميا.