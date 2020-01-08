أوبك: المنشآت النفطية في العراق آمنة والإنتاج مستمر

قال محمد باركيندو أمين عام أوبك إن المنشآت النفطية العراقية آمنة وإن إنتاج البلاد مستمر.

وأضاف باركيندو على هامش مؤتمر في أبوظبي "من دواعي الارتياح البالغ أن المنشآت تظل آمنة في العراق، والإنتاج مستمر وفعال".

هذا وأشار أنه متفائل بأن العراق سيصل إلى معدل امتثال بنسبة 100 بالمئة بتخفيضات أوبك في الوقت المناسب على الرغم من التوترات الحالية.

وفي رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال باركيندو إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لا تستطيع وحدها تحمل مسؤولية الإبقاء على سوق النفط متوازنة.