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أوبك تؤكد التزامها باستقرار السوق وتأمين الإمدادات

أوبك تؤكد التزامها باستقرار السوق وتأمين الإمدادات
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