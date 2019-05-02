قالت وزارة النفط الإيرانية نقلا عن محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك إن المنظمة تحاول فصل النفط عن السياسة وذلك في أعقاب اتهام إيران للولايات المتحدة بأنها تستخدم النفط كسلاح ضدها.

وطالبت الولايات المتحدة مشتري النفط الإيراني بوقف وارداتهم منه اعتبارا من أول مايو أيار أو مواجهة عقوبات، منهية بذلك إعفاءات استمرت ستة أشهر سمحت لأكبر ثمانية مشترين لنفط إيران، ومعظمهم في آسيا، باستيراد كميات محدودة.

وحذر وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة الأربعاء من أن الدول التي تستخدم النفط كسلاح ستتسبب في انهيار أوبك.

وكتبت وزارة النفط الإيرانية على تويتر نقلا عن باركيندو خلال معرض للنفط والغاز في العاصمة الإيرانية طهران أن "أوبك تحاول فصل النفط عن السياسة".

وأضاف باركيندو أن من المستحيل استبعاد النفط الإيراني من السوق، فيما نقلت الوزارة عنه قوله "أبلغت زملائي في أوبك أن يتركوا جوازات سفرهم في المنزل عند حضورهم إلى هذه المنظمة".