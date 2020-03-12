  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. "أوبك" تخفض توقعاتها للطلب على النفط بسبب كورونا

"أوبك" تخفض توقعاتها للطلب على النفط بسبب كورونا

منشور 12 آذار / مارس 2020 - 06:52
منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك
تتوقع منظمة البلدان المصدرة للبترول ارتفاع الطلب العالمي 60 ألف برميل يوميا فقط في 2020
أبرز العناوين
قلصت أوبك اليوم توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا وقالت إن تخفيضات أخرى قد تعقب ذلك.

قلصت أوبك اليوم توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا وقالت إن تخفيضات أخرى قد تعقب ذلك.

وتتوقع منظمة البلدان المصدرة للبترول ارتفاع الطلب العالمي 60 ألف برميل يوميا فقط في 2020، بانخفاض 920 ألف برميل يوميا عن توقعها السابق، حسبما ذكرت في تقرير شهري، وفقا لـ"رويترز".

وقالت أوبك "في ضوء أحدث التطورات، فإن كفة المخاطر أرجح من المؤشرات الإيجابية وتنبئ بمزيد من التخفيضات على نمو الطلب النفطي إذا استمر الوضع الحالي."

أوبك: الطلب على النفط قد يكون أقل مع بلوغ الإنتاج الأميركي مستوى قياسياً
«أوبك» وحلفاؤها يدرسون زيادة تخفيضات الإنتاج إلى 1.6 مليون برميل يومياً

Via SyndiGate.info


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...