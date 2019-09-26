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أوبك تعجب برد الفعل السريع للسعودية

منشور 26 أيلول / سبتمبر 2019 - 07:53
منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)
منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)
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سوق النفط تركز على ما ستسفر عنه محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين

قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الخميس إن التحركات السريعة التي اتخذتها السعودية لاستئناف الإنتاج كانت شديدة الأهمية للحد من تقلبات أسعار النفط بعدما اضطربت سوق النفط العالمية في أعقاب الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين.

وأبلغ باركيندو مؤتمرا للطاقة في قازاخستان أنه من غير المرجح عقد اجتماع استثنائي لأعضاء أوبك وبقية مصدري النفط نظرا لأن السعودية استعادت غالبية الإمدادات مضيفا أنهم "تجاوزوا" الحادث.

وقال إن المنظمة ما زالت تركز على الحفاظ على استقرار أسعار النفط و"ستفعل كل ما يلزم لفصل النفط عن السياسة".
كما قال باركيندو إن أوبك تتوقع نموا قويا في الأمد الطويل للطلب على النفط وخاصة من الدول النامية.

وبالحديث عن المخاطر في المدى الأقصر، قال إن سوق النفط تركز على ما ستسفر عنه محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وأضاف أنه في المجمل وبينما تشير بيانات النمو الاقتصادي العالمي إلى تباطؤ فإن هذه البيانات غير "مقلقة" ولا تدل على وجود مؤشرات على الركود.

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Via SyndiGate.info


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