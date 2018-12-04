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"أوبك" تعمل على اتفاق لخفض الإنتاج 1.3 مليون برميل يومياً

"أوبك" تعمل على اتفاق لخفض الإنتاج 1.3 مليون برميل يومياً
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