"أوبك" تعمل على اتفاق لخفض الإنتاج 1.3 مليون برميل يومياً

أوبك تعمل على اتفاق لخفض الإنتاج 1.3 مليون برميل يوميا

قالت أربعة مصادر إن أوبك وحلفاءها يعملون صوب اتفاق لخفض إنتاج النفط بما لا يقل عن 1.3 مليون برميل يوميا على الأقل من مستوى أكتوبر.



وتجتمع أوبك يوم الخميس في فيينا ثم ستجري محادثات مع حلفاء مثل روسيا يوم الجمعة وسط تراجع في أسعار النفط ناتج عن ضعف في أداء الاقتصاد العالمي وبواعث قلق من تخمة في المعروض النفطي جراء زيادة الإنتاج الأمريكي.

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