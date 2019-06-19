أوبك تقترح الأول من يوليو موعدا لاجتماعها القادم

قال مصدران مطلعان إن أوبك اقترحت مجددا تغيير مواعيد اجتماعها القادم لتصبح الأول والثاني من يوليو تموز، وشملت المقترحات السابقة لموعد اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول الذي سيعقبه اجتماع مع الحلفاء غير الأعضاء في المنظمة يومي 25 و26 يوليو تموز ويومي 11 و12 منه.

وقال أحد المصدرين "تلك مقترحات مازالت تستلزم الموافقة."

يأتي المقترح الجديد بعد رسالة من فنزويلا، التي تتولى الرئاسة الحالية للمنظمة، حسبما قال مصدر آخر.