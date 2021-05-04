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أودي تكشف النقاب عن 6 نسخ خاصة من سيارة السباق R8 LMS GT2

منشور 04 أيّار / مايو 2021 - 07:41
أودي تكشف النقاب عن 6 نسخ خاصة من سيارة السباق R8 LMS GT2
تطلق أودي اسم Color Edition على هذه المجموعة، وستكون هذه السيارات الستة هي الوحيدة التي ستنتجها أودي ضمن هذه المجموعة
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كشفت أودي النقاب عن 6 نسخ خاصة من سيارة السباق R8 LMS GT2 وتميزت كل منها بمظهر مختلف.

كشفت أودي النقاب عن 6 نسخ خاصة من سيارة السباق R8 LMS GT2 وتميزت كل منها بمظهر مختلف.

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تطلق أودي اسم Color Edition على هذه المجموعة، وستكون هذه السيارات الستة هي الوحيدة التي ستنتجها أودي ضمن هذه المجموعة.

تأتي كل سيارة أيضاً باسم مميز، فلدينا  Kyalami Green و Misano Red و Nogaro Blue و Sebring Black و Tactical Green و Vegas Yellow والتي ستباع كل منها بأسعار باهظة تصل لـ419,000 دولار أمريكي.

كشفت الشركة الألمانية عن R8 LMS GT2 لأول مرة في منتصف عام 2019 كأقوى سيارة سباق أنتجتها أودي للعملاء، تحمل السيارة محرك V10 طبيعي التنفس ينتج 630 حصاناً مع نظام عادم مخصص وتجهيزات خاصة للحلبات، كما تأتي السيارة بهيكل جديد مختلف وأعرض كثيراً من سيارات الطريق.

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كلمات دالة:سيارات أودي الجديدةشركة أودي

Via SyndiGate.info


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