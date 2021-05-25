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أودي تكشف عن تصميم مستقبلي لمحطات شحن السيارات الكهربائية

منشور 25 أيّار / مايو 2021 - 07:22
أودي تكشف عن تصميم مستقبلي لمحطات شحن السيارات الكهربائية
كشفت الشركة عن محطة الشحن الاختبارية التي تحمل اسم Charging Hub، وتصفه أودي بأنه “مفهوم للشحن السريع والسيارات الكهربائية عالي المستوى”
أبرز العناوين
تعمل أودي على تطوير العديد من السيارات الكهربائية الجديدة، وتنوي جعل تجربة إمتلاك سياراتها الكهربائية مميزة.

تعمل أودي على تطوير العديد من السيارات الكهربائية الجديدة، وتنوي جعل تجربة إمتلاك سياراتها الكهربائية مميزة.

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كشفت الشركة عن محطة الشحن الاختبارية التي تحمل اسم Charging Hub، وتصفه أودي بأنه “مفهوم للشحن السريع والسيارات الكهربائية عالي المستوى”، ويتميز المبنى بمقابس الشحن على المستوى الأرضي، وصالة انتظار في الطابق العلوي تتميز بفخامتها وتجهيزاتها من الدرجة الأولى.

ستوفر Charging Hub قدرة تخزين 2.45 ميجاواط-ساعة، و6 مقابس بقدرة قصوى تصل إلى 300 كيلوواط، ويأتي بنظام 400 فولت فقط والذي يسمح حسب الشركة بإنشاء المحطة ضمن نطاق واسع من الأماكن دون تخطيط وإعداد مكثف.

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كلمات دالة:محطة لشحن السيارات الكهربائية لشركة أودي

Via SyndiGate.info


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