تيسلا قد تواجه مشكلة مع قانون العمل في ألمانيا

بعد أنباء حول تورط مصنع تيسلا في تلويث مياه جوفية في ألمانيا، وبطئ الإنشاءات في المصنع، فإن مشكلة ثالثة قد تواجه الشركة.

حالياً، يحقق مكتب الدولة للسلامة المهنية فيما إذا كانت تيسلا تدفع الحد الأدنى للأجور وما إذا كانت تحترم القواعد الخاصة بساعات العمل وشروط سكن العمال. وكشف تقرير عن تصريح من عمال البناء البولنديين العاملين في الموقع الذين قالوا أنهم يتلقون ما يعادل 8.70 يورو في الساعة وهو أقل من الحد الأدنى للأجور في ألمانيا.

في سياق مماثل قال المحامي Rüdiger Nebelsieck “إذا ثبت عمل تيسلا في البناء هنا في الخفاء دون التصاريح اللازمة فإن ذلك يقول الكثير عن الشركة، لقد أصبح من الواضح كيف تمتثل شركة صناعة السيارات الأمريكية للممارسات الأوروبية والإجراءات القانونية الواجبة”.