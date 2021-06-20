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أودي ستتوقف عن طرح محركات وقود جديدة بعد 2026

منشور 20 حزيران / يونيو 2021 - 11:03
أودي ستتوقف عن طرح محركات وقود جديدة بعد 2026
لا يمكن أن تعبر تحول أودي للسيارات الكهربائية رسمياً، ولكنها بالطبع تعمل بجد على توسيع خيارات السيارات الكهربائية.
أبرز العناوين
أصبح لدى أودي العديد من السيارات الكهربائية، وبطريقة ما يبدو أن الشركة ستتوقف عن طرح سيارات الوقود في المستقبل.

أصبح لدى أودي العديد من السيارات الكهربائية، وبطريقة ما يبدو أن الشركة ستتوقف عن طرح سيارات الوقود في المستقبل.

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في أحدث أخبارها قالت أودي أنها ستتوقف عن تطوير محركات الوقود حيث نقل عن الرئيس التنفيذي للشركة Markus Duesmann أن الشركة ستتوقف عن تقديم محركات وقود جديدة بحلول عام 2026.

لا يعني ذلك أننا لن نجد سيارات أودي جديدة بمحركات وقود في موديلات 2026 و2027 على سبيل المثال، ولكنتها ستكون محركات قديمة في ذلك الوقت ولن تحصل على الكثير من التحسيات والتطويرات بين وقت وآخر، ويضيف المصدر الألماني أن محركات الوقود لن تستمر طويلاً بعد ذلك وسيصبح كل ما توفره أودي هو السيارات الكهربائية.

لا يمكن أن تعبر تحول أودي للسيارات الكهربائية رسمياً، ولكنها بالطبع تعمل بجد على توسيع خيارات السيارات الكهربائية.

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كلمات دالة:أودي

Via SyndiGate.info


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