أودي لن تنهي اسم TT نهائياً

بعد قرار أودي السابق بإنهاء إنتاج TT لم يكن رد فعل جمهور الشركة راضياً، ويبدو أن الاسم سيستمر بطريقة ما.

حسب أخر التقارير فإن أودي لن تنهي اسم TT. حيث يشير الرئيس التنفيذي لشركة Bram Schot الآن إلى أن الإسم سيستمر بعد أن عارض جمهور أودي توقفها وتتابع الاستفسارات حول خليفة TT.

ما تزال التفاصيل حول TT الكهربائية لغزاً ولكن يتوقع ان تستخدم أودي قاعدة عجلات MEB التي تركز على السيارات الكهربائية من مجموعة فولكس واجن إلى جانب مجموعة واسعة من السيارات القادمة، وقد تصل السيارة في 2023.