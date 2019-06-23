صور: الهاتف الذكي “Tesla Model P”… تكريم للمركبات المميزة للعلامة التجارية

توصل المصمم Martin Hajek إلى أفضل ما يمكن وصفه بأنه لمحة عما قد يبدو عليه هاتف Tesla الذكي إذا قرر Elon Musk إنشاء جهاز متصل لسياراته الكهربائية.

وتشمل محفظة المصمم الصناعي ومقره هولندا العديد من المفاهيم المثيرة للاهتمام والتي تشمل سيارة Citroen eCV الحديثة.

يتميز هاتف Tesla Model P الذكي المفاهيمي، بتصميم يستحضر جماليات سيارات Tesla، ويتميز باللون الأحمر اللامع في الخلف، وتمثل الزعنفة الشبيهة بالعمود الفقري التي تمتد من أعلى إلى أسفل الجهاز إشارة إلى تصميم Tesla الذي يمكن التعرف عليه على الفور.

تضفي شبكة مكبر الصوت المصنوعة من ألياف الكربون المزيد من القوة على الجهاز، في حين أن درجة الكاميرا الأمامية فريدة من نوعها تماما وتشبه الشبكة الأمامية Tesla Model S / X.

وبدلا من شكل يشبه الصندوق، يتمتع الهاتف الذكي بتصميم مستدير يشبه سيارات Tesla كما أن الشاشة منحنية أيضا على الحواف.

يبدو مفهوم Tesla Model P Smartphone متميزًا ولا يشبه أيا من الهواتف المعروضة للبيع في السوق.