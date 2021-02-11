أوراكل تؤجل خطة شراء TikTok في أميركا إلى أجل غير مسمى

نقلت شبكة CNBC عن صحيفة وول ستريت جورنال الأربعاء 10 فبراير، أن خطة Oracle و Walmart لشراء عمليات TikTok في الولايات المتحدة قد تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى، حيث يراجع الرئيس جو بايدن جهود الرئيس السابق دونالد ترامب لمعالجة المخاطر الأمنية المحتملة من شركات التكنولوجيا الصينية.

دفع ترامب TikTok للعثور على مشتر أميركي من خلال التهديد بحظر تطبيق الفيديو الشهير بسبب مخاوف من أن الشركة الأم الصينية ByteDance قد تسلم بيانات المستخدمين الأمريكيين إلى الحكومة الصينية.

ونفت TikTok هذ الكلام أو أنها ستسلم بيانات أميركية إذا طلبها المسؤولون الصينيون.

من جانبها، أبرمت TikTok في النهاية صفقة شراكة مع Oracle وWalmart من شأنها أن تشمل الشركات الأميركية التي تشتري حصة في التطبيق وتوفر تقنية آمنة.

وبموجب شروط الصفقة، ستظل ByteDance تمتلك 80% من الأعمال، وفقًا لما قاله شخص مطلع على الأمر لشبكة CNBC العام الماضي.

ومع ذلك، قال ترامب في سبتمبر إنه وافق على الصفقة من حيث المبدأ.

لكن الترتيب توقف حيث خاضت TikTok معارك مع إدارة ترامب في المحكمة بشأن محاولة الحظر. وعارض القضاة الفدراليون الحظر مرارًا وتكرارًا، حيث قال أحدهم في قرار صدر في ديسمبر أن وزارة التجارة في عهد ترامب "تجاوزت على الأرجح" سلطتها القانونية في إصداره.

وفي مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض يوم الأربعاء، قال السكرتير الصحفي جين ساكي للصحفيين إن الإدارة لم تتخذ أي إجراءات جديدة بشأن صفقة TikTok.

وقالت ساكي: "ليس من الدقة الإشارة إلى أن هناك خطوة استباقية جديدة من قبل بايدن البيت الأبيض".

وأضافت أن الإدارة تواصل تقييم المخاطر التي تتعرض لها البيانات الأميركية على نطاق واسع من التطبيقات بما في ذلك TikTok.