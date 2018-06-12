الكويتيون يختارون أوروبا وجهة مفضلة لقضاء عطلة العيد

فتحت المنافسة بين شركات الطيران الكويتية، أجواءً بديلة وعديدة للسفر إلى أمكان مختلفة لقضاء عطلتي عيد الفطر والصيف أبرزها أوروبا.

وكانت البلدان التي فتحت رحلات مباشرة مع الكويت، مثل أذربيجان واليونان والبوسنة الأكثر حضوراً في أذهان المسافرين، خصوصاً غير المهتمين بوجهة محدّدة، بالإضافة إلى تركيا المفضلة الأولى لدى الكويتيين.

وتعوّل شركات السياحة والسفر المحلية، على عطلة عيد الفطر كثيراً في التعويض، ولا سيما وإنها تتزامن مع بدء موسم الإجازات السنوية للكويتيين والمقيمين في البلاد، ما يحفزها على تقديم عروض وأسعار تتناسب مع طول فترة الإجازة، مع الأخذ بالاعتبار أن أسعار تذاكر السفر هذا العام تعتبر الأعلى قياسياً خاصة إلى مصر والهند.

وفي هذا السياق، تقول مديرة العمليات والمبيعات في قسم السياحة في مجموعة الرواد للطيران العالمي إيمان زيدان، لـ"العربي الجديد" إن أوروبا هذا العام شكلت الخيار المفضل للمسافرين في الإجازات، سواء لقضاء عطلة العيد أو الإجازة الصيفية التي تأتي مع عطلة العيد هذا العام.

وتضيف زيدان أنه كانت هناك توقعات بوجود طلب أكبر على دبي أو البحرين والمناطق القريبة خلال فترة العيد، إلا أن أوروبا كانت الواجهة الحاضرة لدى حجوزات السفر هذا العام، كاشفة عن تراجع الطلب إلى دبي والولايات المتحدة الأميركية، مع الأخذ في الاعتبار أن هاتين الوجهتين كانتا منذ 3 سنوات الأكثر طلباً خلال الإجازات الطويلة.

ويتفق مدير عام الشركة العالمية للسفريات أحمد الراوي مع هذا الرأي حيث يقول إن حجوزات السفر هذا العام شهدت ارتفاعا ملحوظا على الوجهات الأوروبية، وعلى رأسها باريس وسويسرا.



ويضيف الراوي أن جورجيا كانت ضمن القائمة الجديدة للوجهات هذا العام حيث تتميز بروعة جبالها العالية ووفرة الخيارات والأنشطة في الهواء الطلق لتمثل إحدى الخيارات المفضلة بالنسبة للمسافرين، خاصة في منطقة الخليج وذلك لسهولة الحصول على التأشيرة التي تمنح في المطار بالإضافة إلى انخفاض أسعار التذاكر إليها مقارنة بباقي حجوزات الوجهات العربية، وقربها حيث إنها لا تبعد سوى 3 ساعات من دولة الكويت.

ويشير إلى استفادة مدن ودول أوروبية من تراجع الطلب على الدول العربية، كما تحركت الحجوزات إلى بعض المدن الآسيوية، خصوصاً كوريا الجنوبية وهونغ كونغ، فضلاً عن أستراليا.

من ناحية أخرى يرى نائب الرئيس التنفيذي في شركة الكويتية للسفريات سالم القطان أن تركيا ما زالت الوجهة المفضلة لدى العديد من الأسر الكويتية، خاصة أن الخطوط الجوية التركية طرحت عروضاً كبيرة وجاذبة على محطاتها في أوروبا وكندا وأميركا.

ويضيف القطان خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن الوضع حالياً لم يعد كالسابق، لافتا إلى وجود منافسة في العروض، وهو أمر يختلف عن الوضع الذي كان سائداً قبل ذلك.

ويشير إلى أن إجازة عيد الفطر تختلف هذا العام كونها تأتي موصولة مع إجازة الصيف، ولذلك شكلت بعض المدن الأوروبية الخيار الأفضل لدى راغبي السفر، مضيفا أن نسبة الحجوزات لهذه الشريحة وصلت إلى نحو80% من إجمالي طلبات السفر، خصوصاً إلى لندن وباريس وميونخ وفيينا، في حين توزّعت الـ 20 % المتبقية بين تركيا وبيروت ودبي والقاهرة.

من جانب آخر، يقول مدير عام شركة اشكناني للسفريات الدولية محمد كمال إن الأسعار في الفترة الحالية مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية، مضيفا أن ارتباط أسعار الحجوزات بعطلة الصيف ما زال مستمرا، كون إجازة عيد الفطر مع العطلة الصيفية جاءت متواصلة، ما أتاح لذلك توفير القليل من العروض على بعض الوجهات التي كانت أوروبا لها نصيب كبير فيها هذا العام.

ويضيف كمال خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن المسافرين خلال إجازة العيد والصيف يتوزعون على شريحتين، الأولى تتمثل في المقيمين وعائلاتهم الذين يسافرون في مثل هذه الأوقات إلى بلدانهم، خصوصاً مصر ولبنان والأردن، والثانية تتمثل في الكويتيين الذين اعتادوا السفر خلال الأعياد والصيف، لافتاً إلى تراجع الطلب للسفر إلى أميركا التي عادة ما كانت تشكل في أوقات سابقة، الوجهة المفضلة للشريحة الأكبر من الكويتيين خلال الإجازات الطويلة.

اقرأ أيضًا:

أين يسافر الكويتيون في اجازة عيد الأضحى؟!

الكويت تسعى لتنمية قطاع السياحة لتحقيق التنوع الاقتصادي

نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة 2.5% في 2016