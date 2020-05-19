أوروبا تتوحد في مواجهة كورونا بـ 500 مليار يورو بعد شهور من الخلافات

أصدرت ألمانيا وفرنسا دعوة إلى انشاء صندوق انتعاش أوروبي بقيمة 500 مليار يورو لتسريع خروج المنطقة من الأزمة، واقترحتا السماح للمفوضية الأوروبية باقتراض أموال في الأسواق لتمويل الصندوق.

ويسعى الاتفاق الفرنسي الألماني، الذي وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه خطوة مهمة للأمام، إلى تجاوز المأزق بشأن الدين المشترك لمنطقة اليورو وأن يكون خطة أولية لاتفاق أوسع يشمل الاتحاد الأوروبي.

وأورد بيان مشترك "تدعم ألمانيا وفرنسا إنشاء صندوق للنمو يكون طموحا ومؤقتا ومحدد الهدف" في إطار مشروع الموازنة المقبلة للاتحاد الأوروبي، على أن يكون بقيمة "500 مليار يورو، ويهدف لدعم انتعاش دائم يعيد ويعزز النمو في الاتحاد الأوروبي".

وتقترح باريس وكذلك برلين أن تموّل المفوضية الأوروبية هذا الدعم للنهوض الاقتصادي عبر الاقتراض من الأسواق "باسم الاتحاد الأوروبي"، في آلية غير مسبوقة في بنية الاتحاد.

وأضاف البيان أنه سيتمّ بعد ذلك تحويل هذه الأموال "كنفقات في الموازنة" إلى الدول الأوروبية و"إلى القطاعات والمناطق الأكثر تضرراً".

وأكد ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية عبر الفيديو أنه "لن يتمّ ردّ الـ500 مليار من جانب المستفيدين من هذه الأموال"، وقال "لن تكون قروضاً إنما مخصصات" مباشرة للدول الأكثر تضرراً.

وتشكل خطة من هذا القبيل خطوة غير مسبوقة نحو تشارك الدين على المستوى الأوروبي، الأمر الذي لطالما عارضته برلين وكذلك دول شمال أوروبا.

من جهتها، قالت ميركل "فرنسا وألمانيا تتخذان موقفاً مؤيداً للتضامن" الأوروبي، مشيرةً إلى أن الاقتراح "جريء" وقد يثير انتقادات خصوصاً في ألمانيا.

ورحبت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بتلك الخطوة قائلة إنه سيجلب مساعدة تشتد إليه الحاجة في دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا.

وقالت لاجارد في مقابلة مشتركة مع أربع صحف أوروبية بعد الإعلان عن الخطة التي دفعت اليورو للصعود وخفضت عوائد السندات الإيطالية ”المقترحات الفرنسية-الألمانية طموحة ولها أهداف محددة وهي موضع ترحيب.“

وأبلغت لاجارد صحف ليزيكو وهاندلسبلات وكوريير ديلا سيرا وإل موندو أن المقترحات ”تفتح الطريق أمام اقتراض طويل الأجل للمفوضية الأوروبية، وفوق ذلك، تسمح بمساعدة مباشرة مهمة للمالية العامة للدول الأعضاء الأسوأ تأثرا بالأزمة“.