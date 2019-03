أين تعثر على أول صراف آلي للبيتكوين في دبي؟

أصبح بإمكان السكان والسياح في دبي الآن شراء عملات Bitcoin من خلال ماكينة الصراف الآلي باستخدام النقد فقط.

وتم وضع فإن أول جهاز صراف آلي للبيتكوين في الإمارات في فندق Rixos Premium Dubai من فئة الخمس نجوم.

ولا يحتاج المشترون إلى تقديم أية مستندات أخرى لشراء البيتكوين على الفور. وسيحتاج العملاء إلى بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز سفر لبيع العملة الرقمية لاحقًا، وفقًا لما قاله أنهاد دهينغرا، الرئيس التنفيذي لشركة أمهورا، التي تحمل ترخيص جهاز الصراف الآلي.

وأضاف “في هذا الصراف، يمكنك فقط إدخال النقود وستحصل على عملات Bitcoins على الفور. من الممكن شراء Bitcoins من خلال المنصات المصرفية وبطاقات الخصم بالفعل، لكن بما أننا نقبل النقد، فهو مختلف تمامًا. هذا هو أول كشك بيتكوين تجاري في المدينة”.

وتم ترخيص Dhingra’s ATM من قبل دائرة التنمية الاقتصادية بدبي. وهناك عمولة خمسة بالمائة على عملية الشراء الكلية للبيتكوين من خلال ماكينة الصراف الآلي التي تتعامل بالعملة في أسعار الصرف في الوقت الفعلي، بحسب أريبيان بيزنس.

وقال Dhingra إن خيار بيع البيتكوين عبر ماكينة الصراف الآلي يجب أن يكون متاحًا “في الأشهر القليلة المقبلة”.

We have installed a Bitcoin ATM in Dubai at the Rixos Premium Hotel in JBR, Marina. Located on the Mezzanine (M) Floor.



