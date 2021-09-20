أصبحت الجزائر تحمل أول عملة نقدية معدنية تحمل صور أحد شهداء ثورتها التحريرية من الاستعمار الفرنسي.

حيث أعلن بنك الجزائر المركزي أمس، عن عملة نقدية بقيمة 100 دينار جزائري، تحمل صورة الشهيد علي عمار المدعو "علي لابوانت"، وتم طباعة صورة الشهيد داخل قلب العملة وفي الوسط على خلفية تركيبة منسوجة.

وطبع اسم الشهيد باللغة الوطنية وتاريخ ميلاده 1930 ووفاته 1957 داخل الطوق على الجزء العلوي من العملة النقدية، وأيضًا وضعت نجمتين متساويتين الأبعاد فوق وتحت تاريخ الميلاد على اليمين وتاريخ الوفاة على يسار العملة.

مواصفات أول عملة معدنية تحمل صورة أحد شهداء الثورة التحريرية في الجزائر

جاءت هذه العملة المعدنية 100 دينار جزائري من طوق خارجي فولاذي غير قابل للتأكسد ذي لون رمادي فولاذي ومن قلب نحاسي نيكلي مرصع داخل هذا الطوق بلون أصفر وردي.

أما مميزات العملة النقدية فئة 100 دينار جاءت بحجم القطر الخارجي 29,50/+0,05 مم وقطر القلب 19,55+/0,05- مم، وسمك الشريط 2,30 + / 0,05 مم، ووزن الطوق +5,60 /0,14غ، في حين أن وزن القلب 5,40+/0,11 غ والوزن الكلي يقدر بـ +11,00 /-0,25غ.

وجاءت العملة النقدية فئى 100 دينار بتركيبة كيميائية فقلب العملة المعدنية يتكون من 87 بالمئة نحاس و13 بالمائة من مادة النيكل، وطوقه من مادة الفولاذ (430).

