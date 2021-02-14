أول نظرة على نظام التشغيل Android 12 الجديد من Google

قد تقدم سلسلة من الصور المسربة نظرة أولية على تحديث Google Android 12. نشرت شركة XDA-Developers لقطات شاشة لما يُقال إنه مأخوذ من “مسودة أولية” من المستندات التي توزعها Google على شركاء Android.

تتضمن لقطات الشاشة، التي يقول مطورو XDA أنه لم يتم تأكيدها بالكامل، ما يبدو أنه تغييرات جديدة في واجهة المستخدم، إلى جانب مؤشر الخصوصية الجديد وأداة المحادثة.

إذا كانت تغييرات واجهة المستخدم دقيقة، فإنها تتضمن تركيزًا على الزوايا الدائرية، مع تقليل عدد الإعدادات السريعة المتاحة من لوحة الإشعارات غير الموسعة.

يبدو أن Google تستخدم أيضًا نظام ألوان بيج، والذي يمكن أن يكون جزءًا من نظام السمة الأصلي الجديد المشاع لنظام أندرويد الجديد.



بخلاف تغييرات واجهة المستخدم، تعرض لقطات الشاشة مؤشر خصوصية جديدًا مشابهًا لما هو موجود في iOS. إنه بمثابة تحذير في شريط الحالة لإظهاره عند وصول أحد التطبيقات إلى الكاميرا أو الميكروفون.

أبلغ مطورو XDA أيضًا عن إجراء إصلاح شامل مزعوم لإعدادات الخصوصية في Android 12، مع القدرة على التبديل الكامل بين تشغيل / إيقاف تشغيل الكاميرا والميكروفون.

تُظهر لقطات شاشة أخرى ما يمكن أن يكون أداة محادثات جديدة لنظام Android 12. يبدو أنها تظهر الرسائل والمكالمات الأخيرة، ويدعي مطورو XDA أنها يمكن أن تكون “ميزة إلزامية لجميع أجهزة Android 12”.

لم تؤكد Google رسميًا أي واجهة مستخدم جديدة أو تغييرات في الميزات على Android 12 حتى الآن. رغم ذلك، التزمت الشركة بجعل متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية أسهل في الاستخدام في Android 12.

تقوم Google عادةً بمعاينة الإصدار القادم من Android في مارس. في العام الماضي، فاجأت Google الجميع بمعاينة مطور Android 11 في وقت مبكر في فبراير، لذلك قد لا نزال على بعد أسابيع فقط من رؤية ما يخبئه Android 12.