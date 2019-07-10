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أيرباص تتجاوز بوينغ لأول مرة منذ 8 سنوات

منشور 10 تمّوز / يوليو 2019 - 07:33
قالت ايرباص إنها سلمت 389 طائرة في النصف الأول
قالت ايرباص إنها سلمت 389 طائرة في النصف الأول
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إجمالي عدد الطائرات التي سلمتها ايرباص في النصف الأول والبالغ 389 طائرة

 أكدت شركة ايرباص أن تسليماتها ارتفعت 28 بالمئة في النصف الأول من العام، مما يؤهلها للتفوق على بوينج للمرة الأولى في ثماني سنوات، في الوقت الذي لا ترى فيه شركة صناعات الطائرات الأمريكية نهاية سريعة لوقف تشغيل طائراتها طراز 737 ماكس.

وقالت ايرباص إنها سلمت 389 طائرة في النصف الأول، مؤكدة الرقم الذي أوردته رويترز يوم الجمعة.

وأعلنت بوينج عن انخفاض تسليماتها 37 بالمئة في النصف الأول اليوم الثلاثاء بسبب وقف تشغيل طائرتها الأفضل مبيعا في أعقاب حادثين داميين.

كانت رويترز أوردت الأسبوع الماضي أن إجمالي عدد الطائرات التي سلمتها ايرباص في النصف الأول والبالغ 389 طائرة من شأنه أن يضع شركة صناعة الطائرات الأوروبية على الطريق للتفوق على بوينج في 2019.

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Via SyndiGate.info


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