أين تحصل على أعلى عائد إيجار إجمالي في الإمارات؟

يرتبط سوق عجمان العقاري منذ فترة طويلة بأداء عقارات دبي، حيث غالباً ما كانت أسعار الإيجار والمبيعات تتأرجح معها، لكن الأنشطة الاقتصادية في أصغر إمارة بين الإمارات تستمر في جذب المشترين والمستأجرين الباحثين عن مساكن جيدة بأسعار معقولة.

وكانت عجمان واحدة من أوائل الإمارات القليلة التي تقدم 100% من التملك الحر للمستثمرين الأجانب. وفي الواقع كانت الإمارة الثانية بعد دبي في إدخال قانون التملك الحر في عام 2004. وقد لعب هذا دورا كبيرا في دفع نمو سوق العقارات.

معظم المستثمرين الرئيسيين في عجمان هم من البلدان العربية (الفلسطينيون والأردنيون والعراقيون والسوريون واللبنانيون والمصريون) ومنطقة جنوب آسيا (معظمهم من الهنود والباكستانيين).

ويقول عمران حسين، رئيس قسم التقييم السكني في كوليرز إنترناشيونال مينا “استناداً إلى خبرتنا في الإمارة، فإن بعض مناطق التملك الحر في عجمان مثل مناطق مثل الروضة، المويحات والزهراء تجذب بشكل رئيسي شركات التطوير الخاصة مع معظم المشاريع”.

ويقول حسين إن هذه الفلل تحظى بشعبية كبيرة بين العائلات الكبيرة التي تحتاج من أربع إلى ست غرف نوم، ويعتمد النطاق السعري على العديد من العوامل مثل المواصفات والجودة والموقع والتخطيط والمنطقة المبنية وحجم قطعة الأرض.

ويقول علي صديقي محلل الأبحاث في شركة ريدن: “الأسعار في عجمان مترابطة مع سوقي دبي والشارقة العقاري. ونتيجة لدخول الوحدات السكنية بأسعار معقولة في سوقي دبي والشارقة السكنيين، أصبح السوق العام أكثر قدرة على المنافسة”.

ومع ارتفاع أسعار الإيجارات في دبي والشارقة، ينتقل العديد من المستأجرين الآن من إمارة إلى أخرى، وأجبرت الضغوط الحالية على الإيجارات الملاك على تقديم حوافز مختلفة، وحتى تخفيض إيراداتهم حتى لا تبقى وحداتهم السكنية شاغرة”.

وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة، أظهر بحث ريدين، أن أسعار المبيعات والإيجارات تراجعت في جميع أنحاء الإمارات بسبب تدفق وحدات سكنية جديدة وعوامل اقتصادية مختلفة، بحسب غلف نيوز.

وعلى الرغم من الانخفاض المستمر في الأسعار، قال خبراء الصناعة إن عوائد الإيجار التي توفرها العقارات السكنية في الإمارات تظل قوية وصحية مقارنة بالمدن العالمية الرئيسية الأخرى.

وتوفر أصغر إمارة في الإمارات -عجمان- حالياً أعلى متوسط إيجار إجمالي يبلغ 8.4 في المائة في قطاع الشقق في البلاد.

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