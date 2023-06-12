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أين يقطن المليارديرات حول العالم؟

تاريخ النشر: 12 حزيران / يونيو 2023 - 06:55
أين يقطن المليارديرات حول العالم؟
Shutterstock

أصدرت شركة "ويلث إكس" تقريرها السنوي حول عدد المليارديرات حول العالم، باستخدام منصة "ريل ساي" التي تعتمد على البيانات.

 استنادًا إلى قاعدة البيانات التي تضم 11 مليون فرد مؤثر و 1.8 مليون مؤسسة، قامت "ويلث إكس" بتقييم وتحليل مواقع إقامة المليارديرات بناءً على عناوين أعمالهم الرئيسية.

المدن الرائدة موطنا لـ 29% من المليارديرات في العالم

ووفقًا للتقرير، تبين أن المدن الرائدة كانت موطنًا لـ 29% من مليارديرات العالم في عام 2022. كانت جميع المدن المدرجة في القائمة من المدن العالمية الكبرى، مما يدل على استمرار جاذبية الأعمال التجارية الراقية والفرص الثقافية وأسلوب الحياة لأصحاب المليارات.

نيويورك تتصدر القائمة

تصدرت مدينة نيويورك القائمة باعتبارها المدينة التي يعيش فيها أكبر عدد من المليارديرات وفقًا لـ "ويلث إكس". وفي عام 2022، بلغ عدد المليارديرات في نيويورك 136 شخصًا. على الرغم من خسارة المدينة لشخصين ثريين من عام 2021 إلى 2022، إلا أنها لا تزال تحتفظ بمكانتها كعاصمة عالمية للمليارديرات.

أين يقطن المليارديرات في العالم؟

وأتت مدينة هونغ كونغ في المرتبة الثانية بـ 112 مليارديرًا، وقد شهدت انخفاضًا طفيفًا بواقع مليارديرين اثنين فقط مقارنة بعام 2021. وعلى الرغم من أن المحافظين على الثروة في هونغ كونغ كانوا أقل تعرضًا للتقلبات الاقتصادية العالمية، فإن التوترات السياسية في المنطقة تؤثر على جاذبية المدينة لنقل أعمال المليارديرات غير المالية إليها.

سان فرانسيسكو واحدة من أسرع المدن نموًا في الولايات المتحدة

واحتلت سان فرانسيسكو المرتبة الثالثة مع 84 مليارديرًا، وهي أقل بقليل من العام السابق. وعلى الرغم من ذلك، شهدت سان فرانسيسكو نموًا بنسبة 68% في عدد الأفراد ذوي الثروات العالية منذ عام 2012 وحتى عام 2022، وفقًا لتقرير من "هنلي آند بارتنرز".

وتعتبر سان فرانسيسكو، المعروفة أيضًا بوادي السيليكون، واحدة من أسرع المدن نموًا في الولايات المتحدة خلال العشر سنوات الماضية. إذ تعد واحدة من أهم المراكز التكنولوجية في جنوب خليج سان فرانسيسكو وتضم شركات رائدة مثل آبل وفيسبوك وغيرها من الشركات التكنولوجية الكبرى.

وبحسب القائمة، جاءت موسكو في المرتبة الرابعة، ولندن في المركز الخامس، فيما احتلت بكين المرتبة السادسة، ولوس أنجلوس المرتبة السابعة.

مومباي في المرتبة العاشرة

الى ذلك، احتلت سنغافورة المرتبة الثامنة، وشنشن المرتبة التاسعة، فيما استحوذت مومباي على المرتبة العشرة

تلخص هذه المدن العالمية الكبرى التي تضم أعلى عدد من المليارديرات الجذب القوي للأعمال والفرص الاقتصادية والتنوع الثقافي الذي يقدمها. وتعزز هذه النتائج مكانة هذه المدن كمراكز عالمية للأعمال والتجارة، وتوفير فرصًا مهمة للمستثمرين والرواد في سوق الأعمال العالمية.

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