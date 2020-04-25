أيهما تفضل من هواتف آبل... آيفون SE 2 الجديد الرخيص الثمن أم آيفون 11 برو؟!

تلعب شركة آبل في كل عام دوراً هاماً في إصدارات التكنولوجيا، حيث تفاجىء مستخدميها بأحدث الهواتف المميزة بخصائصها التي لاتقاوم ،وذلك من خلال مؤتمر سنوي خاص تقدم فيه أبرز إصداراتها التكنولوجية من ساعات وهواتف وحواسيب وغيرها.

ولكن هذا العام كان مختلفا بالنسبة للشركة وذلك بسبب تفشي الفيروس التاجي الذي أوقف مسار العالم ، وتسبب بتوقف الأعمال و إلغاء المؤتمرات والإصدارات.

إلا أن آبل وبرغم الظروف السيئة التي تعصف بالعالم فقد فاجئت الجميع وأصدرت هاتف آيفون جديد وبسعر رخيص SE2 يخالف في المواصفات آخر هواتفها برو ماكس.

نعرض لكم هنا بعض الفروقات بين إصدارات آبل الأخيرة آيفون SE2 وآيفون 11 :

مواصفات آيفون SE2 الجديد من آبل:

فاجأت شركة آبل الأسبوع الماضي مستخدميها بإصدار الجيل الثاني من هاتف IPhone SE الذي أطلقته لأول مرة في 2016، حيث يمتاز بالحجم الصغير والأداء القوي والسعر الرخيص.

يتوفر الجهاز بثلاثة ألوان أبيض وأسود وأحمر ،و بتصميم يشبه آيفون 8 وآيفون XR قليلاً لكنه بمعالج أقوى ، ويتميز الهاتف بسعر رخيص يصل إلى 399 دولار أمريكي.

جاءت شاشة الهاتف LCD ، بقياس 4.7 بوصات، بدقة 1334 × 750 بكسلًا، وبكثافة 326 بكسلًا في البوصة الواحدة، وسطوع بحد أقصى 625 شمعة، ونسبة تباين 1400: 1، مع دعم التدرج اللوني الواسع.

و الهاتف مصنوع من الزجاج والألمنيوم، ويعمل بمعالج A13 Bionic وهو المعالج نفسه الذي يعمل به آيفون 11 برو.

وتعمل بطارية هذا الآيفون 13 ساعة تشغيل للفيديو و40 ساعة تشغيل للصوت ، ويدعم الهاتف الشحن اللاسلكي والشحن السريع باستخدام USB-C، ويدعم ميزة مقاومة المياه حتى متر واحد لمدة ثلاثين دقيقة ومقاومة الغبار وفق تصنيف IP67.

ويمتاز الهاتف الجديد بكاميرا واحدة فقط بدقة 12 ميجابكسل وبفتحة عدسة f/1.8 مع دعم ميزة التثبيت البصري OIS و وجود فلاش LED ، وما يميز عدسة الكاميرا أيضًا أنها مغطاة بطبقة من زجاج Sapphire crystal لمقاومة الخدوش والصدمات ، وتوفر كاميرا ايفون SE 2 للمستخدم إمكانية تسجيل الفيديو بدقة حتى 4K بمعدل 60 إطارفي الثانية، مع دعم ميزة QuickTake لتسجيل الفيديو عند الضغط مطولا على زر التقاط الصور.



وجاء أيضًا بكاميرا سيلفي بدقة 7 ميجابكسل ، مع إمكانية التقاط صور البورتريه وتطبيق تأثيرات الإضاءة عليها.

ويدعم الهاتف زر Touch ID الرئيسي للمصادقة على فتح الهاتف ببصمة الإصبع، ويعتبر مناسبا أكثر في الوقت الحالي مع انتشار فيروس كورونا حيث لا تعمل خاصية Face ID مع ضرورة لبس الأقنعة للحفاظ على السلامة.

ولا يدعم الهاتف شبكات 5G ، وتستطيع أيضًا تشغيل خطين على الهاتف من خلال شريحة nano-SIM وأخرى eSIM مدمجة.

وأهم ما يميز هذا الجهاز السعر الرخيص الذي يناسب الفترة الحالية وسط تفشي الفيروس التاجي الذي أثر بشكل سلبي على الحياة الشخصية والمهنية، والدخل المالي للكثيرين في جميع أنحاء العالم، وبالتحديد في الولايات المتحدة كبرى أسواق شركة آبل وأهمها.



مواصفات آيفون 11 برو:

صمم آيفون 11 من الزجاج مع إطار من الألومنيوم، وتأخذ الشاشة معظم الجهة الأمامية مع احتوائها على نتوء في الأعلى يضم مستشعرات التعرف على الوجه والكاميرا الأمامية، أما في الجهة الخلفية للهاتف فهناك كاميرا ثنائية داخل مربع يوجد في الزاوية العلوية اليسرى.

جاء الهاتف مقاوما للماء وفق تصنيف IP68 ، حتى عمق مترين لمدة 30 دقيقة.

ويأتي هاتف آيفون 11 بشاشة LCD، مقاسها 6.1 بوصات، وبدقة 1792 × 828 بكسلًا، وبكثافة 326 بكسلًا في البوصة الواحدة.

وتتشابه الشاشة في الهاتفين من حيث السطوع الذي يبلغ 625 شمعة كحد أقصى.

يعمل آيفون 11 برو بنفس المعالج الذي يعمل به SE ،حيث يدعم المعالج الجيل الثالث من المحرك العصبي Neural Engine، ويقدم أداءً أفضل بنسبة 20%.

ويتشابه آيفون 11 برو مع SE أيضًا في خيارات مساحة التخزين الداخلية، حيث تتوفر بثلاث خيارات بسعة 64 أو 128، أو 256 جيجابايت.

ولكن يأتي الاختلاف بينهم في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)؛ حيث من المفترض أن يعمل هاتف iPhone SE بذاكرة سعتها 3 جيجابايت، بينما يعمل هاتف iPhone 11 بذاكرة سعتها 4 جيجابايت.



وتعمل بطارية آيفون 11 بسعة 3110 ميلّي أمبير/الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 18 واطًا، وتدعم الشحن اللاسلكي باستخدام ملحقات الشحن الحاصلة على اعتماد Qi.

ويأتي الهاتف بثلاثة ألوان مشابهة لأيفون SE وهم الأسود والأبيض والأحمر ولكن يتوفر آيفون 11 باللون الأصفر، والأخضر، والأرجواني الفاتح.

ويختلف سعر الهاتف حسب سعته التخزينية حيث يبدأ هاتف iPhone 11 بسعر 699 دولارًا للنسخة ذات سعة التخزين الداخلية 64 جيجابايت، و 749 دولارًا لنسخة 128 جيجابايت، و 849 دولارًا لنسخة 256 جيجابايت.

وهناك فرق في السعر مقارنة بهاتف SE حيث يأتي هاتف iPhone SE بسعة التخزين 256 جيجابايت أرخص من هاتف iPhone 11 بسعة تخزين 64 جيجابايت بقيمة تصل ل 150 دولارًا.

ويبلغ وزن آيفون 11 194 جراماً في حين يبلغ وزن هاتف آيفون SE 148 جرامًا.



تبدع شركة آبل في ما تطرحه وتجعل في كل جهاز مميزات تجذب المستخدم ، فبعد عرض هذه المواصفات هل سيختار المستخدمون آيفون SE أم ينتظرون آيفون 12؟!