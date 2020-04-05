أبل تستعد للإعلان عن الإصدار الجديد من هاتف "آيفون إس.إي"

تستعد شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل لطرح الإصدار الثاني من هاتفها الذكي "آيفون إس.إي" بعد نجاح الإصدار الأول في العام الماضي.

وكانت التكهنات قد تزايدت بشدة حول موعد فتح باب حجز الهاتف الجديد، في أعقاب نشر موقع آبل صورا للجهاز الجديد، دون الكشف عن اسمه وما إذا كانت الشركة ستطلق عليه اسم "آيفون .إس.إي2" أو "آيفون 9".

وبحسب موقع "ناين تو فايف ماك" المعني بموضوعات التكنولوجيا فإن الإصدار الثاني من الهاتف "آيفون إس.إي" سيأتي في ثلاث فئات من حيث سعة الذاكرة وهي 64 جيجابايت و128 جيجابايت و256 جيجابايت.

كما سيأتي في ثلاثة الوان هي الأبيض والأسود والأحمر إلى جانب 5 جرابات رسمية مختلفة تشمل السليكون الأسود والسليكون الأبيض والجلد الأحمر.

كانت التقارير قد تحدثت سابقا عن أن الإصدار الجديد للهاتف"آيفون إس.إي" سيكون مصمما على غرار الهاتف "آيفون8 " مع شاشة مقاس 4.7 بوصة.

ولكن سيتم تحديث المكونات الداخلية مثل تزويده بالمعالج إيه 13 الموجود في الهاتف "آيفون 11". كما تشير التقارير إلى أن سعر الهاتف الجديد سيبدأ من 399 دولارا وهو ما سيمثل مؤشرا جديدا على مواصلة آبل تقديم فئة رخيصة من هواتف آيفون.