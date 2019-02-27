أي نوع من الباحثين عن عمل أنت؟

يعتقد بعض الباحثين عن عمل أنه من الضروري التواصل مع صاحب العمل عدة مرات بعد التقدم الى الوظيفة، في حين يرى البعض الآخر بأن ذلك غير مهم على الاطلاق

جميعنا يعلم ما هي أهم عناصر عملية البحث عن وظيفة في الوقت الحالي: التواصل وإنشاء سيرة ذاتية وصفحة عامة على شبكة الإنترنت، بالإضافة الى البحث عن الوظائف الشاغرة والتقدم الى تلك التي تتناسب مع مؤهلاتك وانتظار رد من صاحب العمل.

ولكننا مختلفين عن بعضنا البعض، فكل شخص يتعامل مع عملية البحث عن عمل بطريقة مختلفة. فنحن نملك شخصيات وعادات وأساليب مختلفة في فهم الأمور. بمعنى آخر، يبحث كل شخص عن عمل بطريقته الفريدة ويضيف لمسته الخاصة على طلب التوظيف.

فعلى سبيل المثال، يعتقد بعض الباحثين عن عمل أنه من الضروري التواصل مع صاحب العمل عدة مرات بعد التقدم الى الوظيفة، في حين يرى البعض الآخر بأن ذلك غير مهم على الاطلاق.

يقدم لك خبراء بيت.كوم في ما يلي أنواع الباحثين عن عمل المختلفة، أي واحد منهم أنت؟

1. الباحث عن عمل المثابر

لا يكتفي هذا النوع من الباحثين عن عمل بتقديم سيرته الذاتية وينتظر رد من الشركة، فهو يتواصل مع صاحب العمل بعد التقدم الى الوظيفة إما عن طريق البريد الالكتروني أو الهاتف، ولا يتوقف إلا عندما يتلقى رد منه. قد تظن أن هذه العملية مزعجة، ولكنها مهمة كونها تبين لصاحب العمل مدى شغفك واهتمامك في الوظيفة الشاغرة. كما تظهر له أنك أحد الباحثين عن عمل الذين يقومون بأي شيء للفت انتباه صاحب العمل.

فبحسب استبيان بيت.كوم حول “ممارسات التوظيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا“، يبحث 28,8% من أصحاب العمل عن “الشغف والدافع والطموح” عند اتخاذ قرار التوظيف. ولكن يجب أن تكون هذه العملية بشكل معتدل، فلن يفيدك ارباك صاحب العمل بالعديد من الرسائل الالكترونية والمكالمات الهاتفية، فذلك قد يؤدي الى نتائج سلبية.

2. الباحث عن عمل غير النشط

يبقى هذا النوع من الباحثين عن عمل على اطلاع على آخر أخبار سوق العمل والوظائف الشاغرة، ولكنه لا يتقدم اليها أو يتواصل مع الشركة. وبحسب أصحاب العمل، لا يبحث هذا النوع بفعالية عن الوظائف ويصعب ايجاده.

ومع ذلك، يوجد دوماً فرصة بأن يتواصل أصحاب العمل مع هذا النوع حتى وإن لم يتقدم الى الوظيفة، فآلاف أصحاب العمل يبحثون عن المرشحين باستخدام أداة البحث عن السير الذاتية من بيت.كوم دون الإعلان عن وظائفهم الشاغرة.

في الواقع، يوجد العديد الأسباب وراء عدم بحث الأشخاص عن وظائف، ولكن إن كنت تود إيجاد وظيفة جديدة، يجب عليك استخدام كافة الأدوات المتوفرة على بيت.كوم والتقدم الى الوظائف المعلنة على الموقع.

3. الباحث عن عمل المتأخر

يقضي هذا النوع من الباحثين عن عمل كل وقته في البحث عن وظائف على الانترنت وتصفح جميع مواقع التوظيف لعدم تفويت أي وظيفة شاغرة، ولكنه لا يتقدم اليها إلا في آخر دقيقة، ويتصف بالمماطلة. لا شك بأن جميعنا يحب الاسترخاء واضاعة الوقت، ولكننا ننصحك بتجنب ذلك عند البحث عن الوظائف.

يتلقى أصحاب العمل الذين يعلنون عن وظائفهم على بيت.كوم لمدة شهرين مئات السير الذاتية لكل منصب، وفي بعض الأحيان يضطر أصحاب العمل لتعبئة وظيفتهم الشاغرة خلال وقت قصير، لذلك لا ينتظرون حتى انتهاء صلاحية الوظيفة الشاغرة، فهم يتلقون طلبات من العديد من المرشحين المؤهلين وبالتالي يحظى أول المتقدمين للوظيفة بفرصة أكبر للفوز.

لذلك، ننصحك بالتميّز دوماً عن غيرك من المرشحين خلال عملية البحث عن عمل، فما إن تجد وظيفة تتناسب مع مهاراتك واهتماماتك، تقدم إليها ولا تتردد! يجب بلا شك تخصيص بعض الوقت لمراجعة طلبك وتدقيقه ولكن لا تنتظر طويلاً للتقدم الى الوظيفة.

4. الباحث عن عمل غير المبالي

لا يبذل هذا النوع من الباحثين عن عمل جهداً كبيراً في البحث عن وظائف على شبكة الانترنت، وحتى إن تقدم إلى الوظيفة، لا يأخذ الأمر على محمل الجد ولا يبذل أي مجهود إضافي، فقد يتجاهل ارسال خطاب مقدمة أو تدقيق الطلب أو تقديم أجوبة كافية.

يجب أن يكون هذا النوع على حذر، فقد ينقل لصاحب العمل رسالة خاطئة عن نفسه. فعدم أخذ عملية البحث عن عمل وإجراء مقابلات على محمل الجد، قد يبين لصاحب العمل أنك غير مهتم كثيراً في الوظيفة. في الواقع، إنالاستعداد الضعيف هو من أكثر الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الباحثون عن عمل في مقابلة العمل وعند التقدم الى الوظائف.

5. الباحث عن عمل الناجح

يعلم هذا النوع أن عملية البحث عن عمل هي وظيفة بحد ذاتها، فهو يبذل جهداً كافياً ويتقدم الى الوظيفة في الوقت المناسب ويتواصل مع صاحب العمل بعد ذلك.

بالتعاون مع Bayt.com

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