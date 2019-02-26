كيف تتابع تقدمك إن تم رفضك لوظيفة ما؟

كن ايجابياً واتبع منهجاً جديداً مع كل وظيفة جديدة تتقدم اليها

قد تكون عملية البحث عن عمل صعبة للغاية وبخاصة عند تنافس العديد من المرشحين على نفس الوظيفة. واليوم لم يعد امتلاك المؤهلات المناسبة والسيرة الذاتية المهنية ومهارات مقابلة عمل كل ما يلزم لإيجاد وظيفة، إذ أصبح عليك السعي للتميّز عن غيرك من المرشحين الذين قد يكونون أكثر تأهيلاً منك للوظيفة.

ومع ذلك قد يتعرض أي شخص منا للرفض، وهو أمر يصعب التعامل معه بخاصة إن كنت بحاجة لوظيفة وقد مر وقت طويل على تقدمك للوظائف وإجراء مقابلات عمل. لذلك، سنقدم لك في ما يلي بعض الأمور التي قد تساعدك على الحفاظ على إيجابيتك وحماسك بعد أن تُرفض لوظيفة ما:

1. لا تأخذ الأمور على محمل شخصي

قد تكون قرارات التوظيف غير واضحة لك كباحث عن عمل، فقد تكون قد قدمت أداءً متميزاً في مقابلة العمل، ولكن عليك الأخذ بعين الاعتبار بأن عوامل أخرى تؤثر على قرارات التوظيف. فمثلاً قد تكون الشركة قد وجدت مرشحاً أكثر تأهيلا منك قبل مقابلتك، أو مرشحاً يمتلك نفس مؤهلاتك بنصف الراتب الذي طلبته، أو آخر لديه سنوات خبرة أكثر بقليل منك. إذ ستتعرض للرفض أحياناً مهما كنت مؤهلاً للوظيفة، لذا لا تأخذ الأمور على محمل شخصي وتلوم نفسك على الرفض، فكل ما بوسعك فعله هو الاستعداد جيداً وتقديم أفضل ما لديك.

2. اسأل صاحب العمل عن سبب رفضك

ننصحك عند الرد عن رسالة الرفض بطلب المزيد من التفاصيل حول أسباب رفضك كي تتجنبها في المرة المقبلة. وإن لم تتمكن من تلقي ملاحظات من صاحب العمل بسبب انشغاله، حاول التواصل مع قسم الموارد البشرية لتزويدك بالنقد البنّاء. واحرص أيضاً على التدّرب على إجراء مقابلة العمل مع أصدقائك، فذلك سيزيد ثقتك بنفسك قبل الذهاب الى المقابلة.

3. لا تتوقف عن التعلّم

يجب عليك إن كنت عاطلاً عن العمل وتبحث عن وظيفة تحديث خبراتك ومهاراتك، ولتحقيق ذلك يمكنك التسجيل في دورات تدريبية أو التطوّع للعمل في منظمة مثلاً. فبهذه الطريقة لن تطوّر مهاراتك فحسب، بل تعزّز ثقتك بنفسك وتحافظ على حماسك كونك ستشعر أنك تتطوّر باستمرار ولست عالقاً في نفس المكان. كما ستتيح لك هذه الدورة التدريبية وخبرة التطوّع التحدث عن إنجازاتك خلال مقابلة العمل.

4. ابقَ ايجابياً

كن ايجابياً واتبع منهجاً جديداً مع كل وظيفة جديدة تتقدم اليها. لا تدع رفضك في مقابلات العمل السابقة يؤثر سلباً عليك، فقبل الذهاب لأي مقابلة، حاول تخصيص سيرتك الذاتية بحسب المنصب الذي تتقدم اليه وأجري أبحاث حول الشركة. وحاول التعلّم من الأخطاء التي ارتكبتها في مقابلات العمل السابقة وتخلّص من الأفكار السلبية. اتبع دوماً منهجاً جديداً ولا تنسَ التصرف بحسب طبيعتك وتقديم معلومات صادقة.

بالتعاون مع Bayt.com



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