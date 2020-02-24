إتفاق سعودي ـ إماراتي لدعم الشركات المحلية وتعزيز التبادل التجاري

أبرمت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات الإماراتية، اتفاقية مع الصندوق السعودي للتنمية في مجال تمويل وتأمين ائتمان الصادرات غير النفطية للبلدين، في خطوة تهدف لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وبالتالي توسيع أعمال الشركات المحلية في كلا البلدين، وخلق مزيد من الفرص التجارية لتلك الشركات العاملة في مجال التصدير والتجارة.

وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية في الإمارات: «إن شراكة الاتحاد لائتمان الصادرات مع الصندوق السعودي للتنمية تعد بمثابة تأكيد على العلاقات القوية التي تربط الإمارات والسعودية.

وبما أن كلا البلدين قد أعلنا عن عام 2020 بأنه «عام من الإنجازات» في مجال تقوية العلاقات بينهما، فإنهما سيعملان معا ليصبح اقتصادهما واحدا من أفضل الاقتصادات في العالم».

وأضاف «شركة الاتحاد لائتمان الصادرات على يقين من أن هذا التعاون سيفيد الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها، حيث سيكون بإمكانها الوصول إلى أحدث المعلومات المتعمقة حول السوق، بالإضافة إلى حلول الائتمان التجاري المبتكرة التي تقدمها الشركة لتساهم في نمو وتنويع أعمال هذه الشركات».

من جانبه قال الدكتور خالد الخضيري، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية: «منذ إطلاق الصندوق السعودي للتنمية في السبعينيات، نجح الصندوق بتمويل برامج في مختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك التعليم والصحة والنقل والزراعة والطاقة والمياه.

ومن بين الأهداف الرئيسية للصندوق المشاركة في تمويل المشاريع في الدول النامية من خلال منح القروض الإنمائية، والمساعدات الفنية اللازمة لتمويل الدراسات والدعم المؤسسي، وكذلك تمويل وضمان الصادرات الوطنية غير النفطية في تلك الدول.

ونحن نؤمن أن شراكتنا مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ستعود بالنفع على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستتمكن من تجاوز التحديات المالية التي قد تحول دون نمو أعمالها».

وبموجب اتفاقية الشراكة، ستعمل شركة الاتحاد لائتمان الصادرات مع الصندوق السعودي للتنمية بشكل وثيق في مجالات التأمين وإعادة التأمين؛ المعلومات التجارية وتبادل الرأي الائتماني؛ التعاون في برامج التدريب الفني؛ النشاط التسويقي؛ برامج الشركات الصغيرة والمتوسطة، والعديد من المجالات الأخرى.