إجراءات جديدة تخص دخول المقيمين والزائرين إلى السعودية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، عن آلية جديدة وإجراءات تخص دخول القادمين إلى المملكة العربية السعودية للمقيمين والزائرين من الدول المسموح القدوم منها وتغيير مدة الحجر المؤسسي.

آلية جديدة وإجراءات تخص دخول المقيمن والزائرين إلى المملكة العربية السعودية الذي تلقى جرعة واحدة فقط تتضمن :

يطلب من القادم إلى السعودية غير المحصن أي متلقي جرعة واحدة من اللقاح المعتمد في السعودية عمل فحص بتقنية PCR وأن تكون نتيجة الفحص سلبية وأن يتم الفحص خلال 72 ساعة قبل المغادرة إلى السعودية على أعلى تقدير.

يطبق على القادم إلى السعودية إجراءات الحجر المؤسسي لمدة خمسة أيام.

ويتم إجراء فحص كورونا خلال (24) ساعة من الوصول وفحص آخر في اليوم الخامس بعد الوصول

يجب على القادم إلى السعودية الالتزام بأوقات فحص كورونا بناء على ما يظهر له في تطبيق "توكلنا" في خدمة التسلسل الزمني)

تنتهي مدة الحجز المؤسسي للقادم إلى السعودية بظهور نتيجة سلبية

وهذه الإجراءات تطبق أيضًا على المقيم أو الزائر الذي استكمل أحد اللقاحات غير المعتمدة في منظمة الصحة العالمية وغير المعتمدة في المملكة أو استكمل أحد اللقاحات المعتمدة في منظمة الصحة العالمية وغير المعتمدة في المملكة.

آلية جديدة وإجراءات تخص المرافقين مع المحصنين من ذويهم حسب الآتي:

يطلب من غير المحصن من المرافقين من دون سن الثامنة عشرة الحجر الصحي المنزلي لمدة خمسة أيام، ويتم عمل فحص كورونا (لمن أتم ثمانية أعوام فما فوق) في اليوم الخامس.

يطبق على غير المحصن من المرافقين الذي أتم الثامنة عشرة عاماً فما فوق، إجراءات الحجر الصحي المؤسسي

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سيطبق العمل بهذه الإجراءات اعتباراً من يوم الخميس تاريخ 16/ 2/ 1443 هـ الموافق 23/ 9/ 2021 م الساعة 12 ظهرًا



وشددت هيئة الطيران المدني على القيام بهذه الإجراءات أيضًا:

أن يستكمل المقيم في المملكة العربية السعودية جرعات اللقاح الموجودة في المملكة بعد أن ينتهي من فترة الحجر المؤسسي

ويطلب من المقيم الذي استكمل أحد اللقاحات المعتمدة في المنظمة وغير المعتمدة في المملكة (حاليا لقاح سينوفارم ولقاح ساينوفاك) أن يحصل على جرعة منشطة من أحد اللقاحات المتوافرة في المملكة بعد الوصول

يجب على القادمين إلى السعودية التسجيل في منصة "قدوم" قبل الوصول إلى المملكة العربية السعودية.

وبينت هيئة الطيران المدني أن إجراءات العزل ستتم وفق بروتوكولات وزارة الصحة لمن تظهر نتيجة عينة فحصه إيجابية خلال فترة الحجر الصحي المؤسسي

المتعافي من الإصابة بفيروس كورونا تطبق عليه إجراءات الحجر المؤسسي حيث لايعتد بالتعافي من الإصابة بفيروس كورونا كمبرر لعدم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي.

إجراءات الحجر الصحي المنزلي للمواطنين والمواطنات وفق هيئة الطيران المدني:

يطبق على المواطنين والمواطنات غير المحصنين الحجر الصحي المنزلي لمدة خمسة أيام

يتـم إجـراء فحـص كورونا لهـم فـي اليوم الخامس



ونوهت الهيئة العامة للطيران المدني على أن التعليمات في السعودية تمنع دخول جميع الأماكن والأنشطة والفعاليات والمنشآت الحكومية والخاصة واستخدام وسائل النقل العام دون استكمال التحصين بأحد لقاحات فيروس كورونا المعتمدة في المملكة

