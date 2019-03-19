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الأصول الخارجية لتركيا ترتفع إلى 240 مليار دولار في يناير

الأصول الخارجية لتركيا ترتفع إلى 240 مليار دولار في يناير
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