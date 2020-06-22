إجمالي الدين العام بالأردن يرتفع بنسبة 5% من يناير حتى أبريل الماضي

ارتفع إجمالي الدين العام المُستحق على الأردن إلى 5% خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري،ليصل إلى 31.39 مليار دينار (44.2 مليار دولار) وذلك بالمقارنة مع 30.07 مليار دينار في نهاية عام 2019.

أظهرت الإحصائيات التي نُشرت اليوم الأثنين 22 يونيو، ان الدين الداخلي للأردن بلغ في نهاية أبريل الماضي نحو 18.93 مليار دينار، بينما سجل اليدن الخارجي خلال نفس الفترة 12.4 ملاير دينار.

يُشكل إجمالي الدين العام بالأردن 101% من الناتج المحلي الإجمالي.



