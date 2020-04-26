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إجمالي الودائع في البنوك التجارية العاملة في قطر ترتفع بنهاية مارس بـ 5.5% على أساس سنوي

منشور 26 نيسان / أبريل 2020 - 07:29
إجمالي الودائع في البنوك التجارية العاملة في قطر ترتفع بنهاية مارس بـ 5.5% على أساس سنوي
الريال القطري
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ارتفع إجمالي الودائع في البنوك التجارية العاملة في قطر بنهاية شهر مارس آذار الماضي بنسبة 5.5% على أساس سنوي إلى 893 مليار ريال.

ارتفع إجمالي الودائع في البنوك التجارية العاملة في قطر بنهاية شهر مارس آذار الماضي بنسبة 5.5% على أساس سنوي إلى 893 مليار ريال.

ووفقاً لبيانات مصرف قطر المركزي، فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4.9% وصولاً إلى 384.4 مليار ريال، بينما تراجعت ودائع القطاع العام بنسبة 3% إلى نحو 294 مليار ريال.

من جهة ثانية، ارتفعت ودائع غير المقيمين في قطر بنسبة 21.4% إلى 214 مليار ريال.

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Via SyndiGate.info


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