إجمالي الودائع في البنوك التجارية العاملة في قطر ترتفع بنهاية مارس بـ 5.5% على أساس سنوي

ارتفع إجمالي الودائع في البنوك التجارية العاملة في قطر بنهاية شهر مارس آذار الماضي بنسبة 5.5% على أساس سنوي إلى 893 مليار ريال.

ووفقاً لبيانات مصرف قطر المركزي، فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4.9% وصولاً إلى 384.4 مليار ريال، بينما تراجعت ودائع القطاع العام بنسبة 3% إلى نحو 294 مليار ريال.

من جهة ثانية، ارتفعت ودائع غير المقيمين في قطر بنسبة 21.4% إلى 214 مليار ريال.