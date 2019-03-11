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إدارة أرامكو السعودية تجتمع لإقرار خطة اقتراض 10 مليارات دولار من الأسواق الدولية

إدارة أرامكو السعودية تجتمع لإقرار خطة اقتراض 10 مليارات دولار من الأسواق الدولية
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