أردوغان: التضخم في تركيا قد ينخفض ما بين 6%و7%

الليرة التركية

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم (السبت) إن معدل التضخم في تركيا سيهبط إلى ما بين ستة وسبعة في المائة، مقارنة بنسبة 19- 20 في المائة حاليا، لكنه لم يوضح كيف سيصل إلى هذا الهدف.

وفي كلمة ضمن حملة انتخابية في مدينة ريزه في شمال شرقي البلاد، لم يحدد إردوغان جدولا زمنيا لخطته للتصدي للتضخم، لكنه بدا يتحدث عن فترة ما بعد الانتخابات المحلية التي تُجرى في 31 مارس (آذار) الجاري.

وأظهر استطلاع أجرته "رويترز" الخميس أن التضخم السنوي تجاوز 20 في المائة في يناير (كانون الثاني)، ومن المتوقع أن تُظهر بيانات يوم الاثنين انخفاضا طفيفا إلى 19.9 في المائة في فبراير (شباط).

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