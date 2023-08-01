إزالة شعار تطبيق إكس X العملاق من أعلى مبنى الشركة.. والكشف عن السبب!

نقلت العديد من التقارير العالمية أنباء عن إزالة شعار X العملاق الذي تم وضعه مؤخرًا أعلى مقر شركة تويتر الذي يقع في برج شاهق بـ مدينة سان فرانسيسك.

أزالة شعار شركة إيلون ماسك إكس X

قالت العديد من المصادر إنه تم إزالة الشعار العملاق المضي من أعلى البرج، بعد تسجيل ما يقارب الـ 24 شكوى بسبب الأضواء المزعجة.

وأضافت المصادر إن الجيران عبروا عن استيائهم الشديد من الأضواء القوية التي تخرج من الشعار الضخم على حسب ما نقلته وكالة رويترز.

وعلق متحدث باسم إدارة التفتيش على المباني قائلًا إن متفشي المبنى لاحظوا تفكيك الشعار، وأضاف بانه سيتم تقدير رسوم على صاحب العقار بسبب تركيبه هذا الشعار الضخم المضيي دون تصريح رسمي.

وفي وقت سابق وثق سكان محليون في فيديو جرى نشره على السوشال ميديها الشعار المضيء والعملاق منتقدين الأضواء المزعجة التي تصدر منه.

وكان الملياردير الأمريكي المثير للجدل إيلون ماسك قد أعلن في وقت سابق عبر تغريدة له إن مقر الشركة الذي أصبح اسمه إكس X سيقى في نفي المبنى الكائن في مدينة سان فرانسيسكو.

والجدير بالذكر إن إيلون ماسك كان قد أعلن مؤخرًا عبر تغريدة له عن انتهاء رحلة الطائر الأزرق واستبداله بعلامة الـ إكس وتحويل اسم التطبيق.

وتم استبدال شكل الأيقونة على الهواتف الذكية مؤخرًا ليتم بشكل رسمي إنهاء تطبيق تويتر واستبداله بـ إكس، في خطوة احزنت رواد التطبيق.