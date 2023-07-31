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إيلون ماسك يُعيد حساب كانيه ويست على "X".. "وعد بأن لا يتعرض لليهود"

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 31 تمّوز / يوليو 2023 - 06:11
كانيه ويست
كانيه ويست

خسر مغني الراب الشهير "كانيه ويست" في وقت سابق حسابه الخاص على عدد من تطبيقات السوشال ميديا من بينهم تويتر الذي أصبح يحمل اسم X حاليًا بعد قيامه بنشر عدد من المنشورات التي هاجم بها اليهود مما تسبب باتهامه بمعاداته السامية.

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كانيه ويست يستعيد حسابه على تويتر .. X حاليًا
 

في وقت سابق حُذف حساب مغني الراب المثير للجدل على عدد من التطبيقات من بينها تويتر، بعد اتهامات عديدة بمعاداة السامية.

ويبدو ان الملياردير الأمريكي المثير للجدل إيلون ماسك الذي أصبح يملك تطبيق تويتر منذ فترة بعد استحواذه عليه، قرر ان يعيد ويست إلى التطبيق مع أخذ وعد قاطع منه بالابتعاد عن المنشورات المثيرة للجدل والمعادية لليهود.

وجاء قرار ماسك بإعادة حساب ويست بعد فترة قليلة جدًا من تحويل تويتر إلى X والاستغناء عن العصفور الأزرق.

 

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كانيه ويست يهاجم اليهود ويثير الكثير من الجدل
 

وفي وقت سابق قام ويست بنشر منشور اتهم من خلاله بمعاداته للسامية فقال فيها: "الطريف في الأمر لا يمكن اتّهامي بمعاداة الساميّة لأن السود هم يهود أيضاً، لقد تلاعبتم معي وتحاولون التخلّص من اي شخص يعارض اعمالكم".

ويثير ويست الجدل حوله باستمرار بسبب تصرفاته وتصريحات التي تعتبر غريبة، وكان ويست قد انفصل قبل مدة عن زوجته ووالدة أبنائه نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة كيم كارداشيان.

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