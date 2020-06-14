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إسبانيا تفتح حدودها مع دول شنجن في 21 يونيو

منشور 14 حزيران / يونيو 2020 - 10:30
إسبانيا تفتح حدودها مع دول شنجن في 21 يونيو
كانت الحكومة الإسبانية قالت في وقت سابق إنها ستسمح للسائحين الأجانب بدخول إسبانيا في أول يوليو دون حجر صحي ذاتي
أبرز العناوين
ذكرت وسائل إعلام إسبانية، بما في ذلك صحيفة الباييس ومحطة إذاعية محلية، أن البلاد ستفتح حدودها أمام دول منطقة شنجن بالاتحاد الأوروبي في 21 يونيو

ذكرت وسائل إعلام إسبانية، بما في ذلك صحيفة الباييس ومحطة إذاعية محلية، أن البلاد ستفتح حدودها أمام دول منطقة شنجن بالاتحاد الأوروبي في 21 يونيو، باستثناء البرتغال حيث ستفتح الحدود معها في أول يوليو تموز مثلما أعلنت في السابق.

كانت الحكومة الإسبانية قالت في وقت سابق إنها ستسمح للسائحين الأجانب بدخول إسبانيا في أول يوليو دون حجر صحي ذاتي، باستثناء جزر البليار التي قد تبدأ في استقبال السياح غدا الاثنين في إطار برنامج تجريبي.

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Via SyndiGate.info


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