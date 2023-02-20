إطلاق خدمة توثيق فيسبوك وإنستغرام مقابل اشتراك شهري.. القيمة والمميزات

أتاحت شركة ميتا العالمية خدمة جديدة لمستخدمي فيسبوك وإنستغرام، واعلنت الشركة عن تسهيل عملية توثيق الحسابات لمستخدمي التطبقين مقابل مبلغ مالي شهري على غرار تطبيق تويتر.

شركة ميتا تسهل عملية توثيق الحسابات في فيسبوك وإنستغرام

أطلقت الشركة خدمة Meta Verified، بهدف توثيق حسابات المستخدمين مع منحهم عدد من المميزات، أبرزها الحماية من انتحال الشخصية، واولوية في الوصول إلى خدمة العملاء.

وأعلن الرئيس التنفيذي شركة ميتا ومؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج من خلال قنوات انستغرام التي اطلقها مؤخرًا وتشبه فكرة التيلغرام، عن هذه الخدمة الجديدة التي تسهل للمستخدمين الحصول على العلامة الزرقاء "علامة التوثيق".

مميزات الحصول على العلامة الزرقاء "التوثيق" في فيسبوك وإنستغرام:

محاربة انتحال الشخصيات.

تسهيل الوصول المباشر لخدمة العملاء.

الحصول على اولوية في التعليقات.

سهولة الظهور في الـ Explore لتطبيق إنستغرام.

سهولة في الظهور بفيديو الريلز Reels لتطبيق يوتيوب.

ملصقات حصرية من ستكيرز من أجل الاستخدام في القصص.

100 نجمة شهريًا لصناع المحتوى في فيسبوك وإنستغرام.

تكلفة توثيق فيسبوك / إنستغرام:

يمكن للمستخدم الاستفادة من خدمة Meta Verified مقابل 12 دولارًا شهريًا عند الاشتراك من خلال الويب، و15 دولارًا شهريًا عند الاشتراك عبر iOS.

ويمنح الاشتراك الشهري 12 دولارًا توثيق حساب واحد فقط على فيسبوك او اتسغرام، حيث يتطلب توثيق الحسابين 12 دولارًا شهريًا لكل منهما.



شروط توثيق حساب فيسبوك وإنستغرام:

أن يكون الحساب شخصي (لم يتم بعد توفير الخدمة للمؤسسات والشركات).

أن يكون عمرالمستخدم فوق 18 عامًا.

صورة شخصية واضحة للمستخدم.

ارسال هوية شخصية واضحة.

أن يكون الحساب نشطًا.

في حال تم تغيير اسم الحساب او الصورة يتطلب اجراءات توثيق جديدة.

يُشار إلى أن هذه الخدمة تتوفر هذا الأسبوع في كل من أستراليا وتيوزيلندا على ان تتوفر قريبًا وتباعًا في بقية الدول.



