قائمة السيارات الأكثر مبيعًا عبر التاريخ .. تويوتا كورولا في المركز الأول

تحظى أنواع معينة من السيارات بشعبية أكبر من غيرها، مما يؤثر على نسبة المبيعات بشكل واضح، وتمكنت بعض السيارات من تصدر نسبة المبيعات عبر التاريخ متفوقة على الكثير من الأنواع الأخرى.

سيارات تصدرت تصدرت قائمة الأكثر مبيعًا عبر التاريخ:

المركز الأول - سيارة تويوتا كورولا

تعتبر من أكثر السيارات شعبية عبر التاريخ، وتصدرت قائمة الأكثر مبيعًا، حيث بيع منها أكثر من 43 مليون نسخة حول العالم، طرحت هذه الفئة من تويوتا عام 1966، وتعتبر من السيارات العملية التي تتميز بالراحة إلى جانب سعرها المناسب.

المركز الثاني - فورد F-Series

بيع من هذه الفئة ما يقارب الـ 40 مليون سيارة وتعتبر الشاحنة الأكثر مبيعًا في أمريكا منذ عام 1977؟

المركز الثالث - فولكس فاجن جولف

جاءت سيارة فولكس فاجن جولف في المركز الثالث بما يقارب 30 مليون سيارة، وتوفرت هذه السيارة بأكثر من نسخة على مر السنوات الماضية، وتتميز بتصميمها الشبابي.

المركز الرابع - فولكس فاجن بيتل

احتلت هذه السيارة المركز الرابع بما يقارب 23 مليون سيارة ما بين القديمة والجديدة، تم إطلاق هذه السيارة عام 1938، وانتشرت بشكل كبير في فترة الخمسينات والستينات.

المركز الخامس - لادا 1200

بيع من هذه السيارة أكثر من 19 مليون سيارة، تم إطلاقها في عام 1970، وهي نسخة مطرة من فيات 124، واستمر انتاجها حتى عام 2012، وتميزت بقوتها وسعرها المناسب.



المركز السادس - هوندا سيفيك

بالرغم من وجودها في المركز السادس إلا أنها تعتبر منافسة جيدة لسيارة تويوتا كورولا ومن المرجح ان تحقق رقمها في السنوات المقبلة بسبب شعبيتها الكبيرة، وبيع عبر السنوات الماضية من هذه السيارة ما يقارب الـ 18 مليون سيارة.



المركز السابع - فورد اسكورت

تمتلك هذه السيارة شعبية في السوق الأوروبية، وبدأ انتاجها في عام 1986، وتمكنت من تحقيق سمعة كبيرة في العالم وبيع منها ما يقارب الـ 18 مليون سيارة، وتم تحويل نسخ كثيرها من هذه الفئة إلى سيارات راليات.

المركز الثامن - هوندا أكورد

طرحت هذه السيارة في عام 1976 وتتميز بجودتها العالية، والاعتمادية، وبيع منها ما يقارب الـ 17 مليون سيارة.



المركز التاسع - فورد Model T

تتميز بكونها سيارة رياضية، وتعتبر اول سيارة رخيصة السعر في السوق الأمريكي، وبيع منها ما يفوق الـ 15 مليون سيارة.



المركز العاشر - فولكس فاجن باسات

جاءت في المركز العاشر سيارة فولكس فاجن باسات وظرحت عام 1973، وتجاوزت مبيعاتها ما يقارب الـ 15 مليون سيارة.



