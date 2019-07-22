إعمار العقارية توقع اتفاقاً مع مطار بكين داشينغ الدولي لتنفيذ مشروع بقيمة 11 مليار دولار

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أعلنت إعمار العقارية انها وقعت اتفاقاً مع مطار بكين داشينغ الدولي لتنفيذ مشروع بقيمة 11 مليار دولار
أعلنت إعمار العقارية انها وقعت اتفاقاً مع مطار بكين داشينغ الدولي لتنفيذ مشروع بقيمة 11 مليار دولار يتضمن منشآت سكنية وترفيهية.
ويشمل الاتفاق، الذي جرى توقيعه على هامش زيارة رسمية يقوم بها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، قيمة الأرض التي تبلغ مساحتها خمسة كيلومترات مربعة من المطار.
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Via SyndiGate.info
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