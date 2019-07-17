إكسبو دبي يفتح الأبواب للجمهور مجاناً

أعلن إكسبو 2020 دبي، عن فتح أبوابه للجمهور مجاناً، لتمكينهم من الحصول على لمحة عن التحضيرات الجارية، لاستقبال الحدث الأضخم في العالم، والذي يقام للمرة الأولى في العالم العربي.

ودعا إكسبو 2020، سكان الإمارات من المواطنين والمقيمين، من جميع الأعمار والجنسيات، للمشاركة في جولات مجانية، إلى موقع إكسبو الممتد على 4.38 كيلومتر مربع في دبي الجنوب.

واعتباراً من يوم السبت 20 يوليو إلى السبت 31 أغسطس، تُقل حافلات إكسبو 2020 الزوار من نقاط تجمع محددة، بما فيها دبي مول، وأبوظبي مول، وعدد آخر من المواقع المختارة في الشارقة والمناطق الشمالية.

وفي طريقهم إلى موقع إكسبو، سيتم تعريف الزوار على تاريخ إكسبو الدولي ودوراته المختلفة. وعند وصولهم إلى الموقع، سيجوب الجمهور مركز الزوار، ويتمتعون بالأنشطة الترفيهية والتثقيفية، قبل العودة إلى الحافلة والتوجه إلى موقع إكسبو.

وسيكون هؤلاء الزوار من أوائل الناس الذين يكتشفون معالم إكسبو الرئيسة، ويستمعون إلى الحقائق والأرقام المتصلة بهذا الحدث.

وقالت منال البيات، الرئيس التنفيذي لشؤون التفاعل المجتمعي في إكسبو 2020 دبي، في بيان أمس: «يتيح إكسبو 2020 دبي فرصة فريدة للناس في دولة الإمارات ليزوروا برفقة أسرهم وأصدقائهم موقع إكسبو، ويشاهدوا تحفاً معمارية قيد الإنشاء مثل ساحة الوصل، التي ستكون قلب إكسبو النابض أو جناح دولة الإمارات، الذي يحاكي صقراً طائراً أو جناح الاستدامة، الذي يمثل أحدث ما توصلت إليه تقنيات التصميم الرفيقة بالبيئة».

«نتطلع قدماً للترحيب بالعالم في 2020، ولكن قبل أن نشرع أبوابنا للعالم، سوف نفتحها للترحيب بالناس من دولة الإمارات لزيارة موقعنا، الذي سيحفل بالفعاليات على مدار الأشهر الستة لانعقاد الحدث العالمي».

وتنظم الجولات، أيام السبت والاثنين والأربعاء، وهي متاحة للجميع مجاناً بشرط الحجز المسبق وحمل بطاقة هوية.

وتنطلق فعاليات إكسبو 2020 دبي، من أكتوبر 2020 وحتى أبريل 2021. ويُتوقع لهذه الوجهة العالمية أن تستقطب أكثر من 25 مليون زيارة، وأن يأتي نحو 70% من زوارها من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.