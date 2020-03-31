إلغاء معرض ديترويت للسيارات 2020 حيث أصبح المكان مستشفى ميداني بسبب جائحة COVID-19

تم إلغاء معرض رئيسي آخر للسيارات لعام 2020 بسبب جائحة COVID-19.

ألغى المنظمون معرض ديترويت للسيارات رسميًا، حيث تم تحويل مركز TCF إلى مستشفى ميداني لمرضى الفيروسات التاجية، ولن يتم تنظيم المعرض التالي حتى يونيو 2021، أو أكثر من عامين ونصف بعد الحدث الأخير.

قام المنتجون بنقل العرض من يناير إلى يونيو لتجنب الاصطدام بأحداث أخرى.

لطالما كان تجمع ديترويت عرضا مهما لشركات صناعة السيارات الأمريكية، ناهيك عن العلامات التجارية الأجنبية التي تأمل في إحداث ضجة في المنطقة.

في الآونة الأخيرة، أصبح المعرض بمثابة عرض للعلامات التجارية من جميع الأنواع بما في ذلك السيارات الكهربائية والتكنولوجيا المتصلة.

وستستمر الشركات في تقديم سيارات جديدة، بما في ذلك في معارض السيارات اللاحقة إذا سارت الأمور على ما يرام.